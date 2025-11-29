新北毛寶貝耶誕趴市集　板橋站前「10項寵物遊具」搶先登場

▲已經有飼主帶著寶貝前往挑戰。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）



實習記者陳安榆／綜合報導

一年一度的耶誕節即將來臨，新北市政府動物保護防疫處11月29日於板橋車站站前廣場舉辦「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」，自11月17日起，特別於板橋車站站前廣場區域設置多項寵物專屬遊具。包含寵物蹺蹺板、平衡木在內，已經有家長帶毛孩子前往挑戰，感受節慶的溫馨與喜悅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲連狗爺爺也玩得超開心。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）



為推廣「寵物樂遊」，台灣兒童遊戲設備發展協會及富幼企業有限公司特別免費提供設置最受毛寶貝喜愛的10項寵物遊具，於新北歡樂耶誕城開城至結束期間展示登場。包括栓繩力柱、咬繩、平台走梯、鑽圈、雙平臺、平台爬板、跳杆及鑽桶等，每一項都能讓毛寶貝盡情奔跑、訓練體能與增進親子互動。

▲新北毛寶貝耶誕趴市集，當天還有寵物競賽。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）



「蹺蹺板」可培養寵物平衡感與膽量、「咬繩」是最受犬隻歡迎的釋放壓力玩具、「跳杆」與「平衡木」則能促進肢體協調，而「鑽圈」、「鑽桶」更是小型犬最愛的探索設施。此外，動保處更將舉辦全台首場「毛寶貝耶誕狂想曲音樂會」，邀請國立台灣師範大學教授葉樹涵領軍60人管樂團及聲樂家陳譽晨，帶來多首與動物及耶誕節相關的經典樂曲。

▲耶誕市集不只讓大人開心，也要讓毛孩一起開心。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）



11月29日當天，現場還設有毛寶貝趣味競賽區、友善市集、寵物義剪、寵物認養、狂犬病疫苗免費施打及晶片登記等多項服務。寵物趣味競賽即日起開放報名（報名網址：https://reurl.cc/KOjLqe），名額有限，額滿為止。動保處呼籲，希望能讓更多飼主了解「先認識牠再飼養牠、終養不棄養」的重要觀念，建立正確飼養責任。

▲當天也有毛孩音樂會，響應節日氛圍。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）