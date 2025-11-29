越長越走鐘！暴牙狗狗超不像阿金　媽2次DNA檢測結果出爐

▲左邊是飼主找的示意圖，右邊是她的愛犬。（圖／翻攝自TikTok／@darlingloungewear）



美國南卡羅萊納州一名女子發現她飼養的黃金獵犬越長越「不像黃金獵犬」，就連體型也比一般的阿金小，加上暴牙、下顎突出，讓她疑惑起愛犬的品種，於是決定檢驗DNA想了解寶貝的身世之謎。結果出爐，狗狗的確是「黃金獵犬」，雖然長相有點「走鐘」，但牠早就是家人心中不可或缺的存在。

@darlingloungeweary在TikTok上分享「她是我們特別的小女孩」，並配上自家愛犬的照片，幽默展示了她想像中的狗狗模樣和現實的樣子。她表示，一開始飼養時就發現愛犬有點與眾不同，於是兩度帶著愛犬嘗試DNA檢測，兩次的結果都顯示是確定為純種的黃金獵犬。

▲即便寶貝的長相剛開始讓媽咪有點錯愕，但是牠依舊是家人最愛的寶貝。（圖／翻攝自TikTok／@darlingloungewear）



根據外媒《Newsweek》報導中提到，飼主並沒有因為與想像中不同的外表而嫌棄愛犬，反而認為嬌小的體型對自己來說更剛好，因為比起正常的阿金更能夠輕鬆抱起，而且寶貝個性溫馴、安靜，喜歡被摸摸，是很會撒嬌的天使狗狗。 雖然牠的長相與眾不同，但是毛孩的愛與主人之間相互的羈絆卻是無法輕易更改的事實。