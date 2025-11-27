巧克力汪穿上白色訂製小禮服　最吸睛「小花童」萌翻結婚登記處

▲巧克力汪穿上白色的訂製小禮服，輕鬆萌翻結婚登記處。（圖／林美祿@milobeauty2020提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

桃園市5歲的巧克力米克斯犬「林美祿」是全家的寶貝，也見證了叔叔嬸嬸結婚登記，爸爸偷偷讓牠專上白色小禮服，「小花童」出現在現場時所有人都好驚喜，連現場的工作人員都頻頻稱讚，網友更是留言調侃「來搶婚了」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小禮服是爸爸特地找商家量身定做的。（圖／林美祿@milobeauty2020提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲美祿在家人愛的陪伴下，過得非常幸福。（圖／林美祿@milobeauty2020提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



美祿兩個月大時認養資訊被發佈在臉書上，可愛的眼神配上特別的巧克力毛色，讓爸爸看見貼文時就一見鍾情。剛好當時飼主正籌備開店的，直言「希望如果成功領養，可以讓牠擔任店長」，如今美祿也真的擁有一個充滿愛的家。美祿溫和親人，聽話乖巧的美祿在遇見鄰居時總會開心的搖尾巴打招呼，不挑食的牠最愛吃苦瓜、蘋果和肉肉。

▲美祿（左）和新收養的「美美」相處得十分融洽。（圖／林美祿@milobeauty2020提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲美美才剛回家不到1年。（圖／林美祿@milobeauty2020提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



「貼心」可以說是美祿的代名詞，今年3月時家中又收編回來一隻小黑狗「美美」，美祿自然的教導新成員，美美也漸漸學會許多家裡的規矩。爸爸表示，「因為有兩隻毛孩彼此陪伴，家裡也熱鬧不少，把牠們兩隻養成快樂小狗，是我們可以為牠們做的事情，下班或出遠門回家，都會因為牠們的迎接而笑著回家」，參加結婚登記的小禮服也是爸比特地找商家訂製的，不難看出毛孩和主人雙向奔赴的陪伴有多深厚。