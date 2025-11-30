傑克羅素㹴自己收玩具　眼神超堅定：為了肉肉我可以

實習記者陳安榆／採訪報導

新竹縣3歲的傑克羅素㹴「歐趴」的原則是「我想要，我得到」，最近牠學會了「自己收玩具」，只靠一條肉泥就能讓牠整理的乾乾淨淨。堅定的眼神加上得意的小表情，讓不少網友都快被萌翻了。

▲歐趴自己收好玩具，表情超得意。（圖／Threads@tbbshung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



[廣告]請繼續往下閱讀...

只要是零食都逃不過歐趴的手掌心，不管是任何肉肉牠都愛吃。飼主和《ETtoday寵物雲》分享，歐趴很愛玩球，所以很喜歡拿球給家人、叼球要玩你丟我撿，「不過球球實在是太多了，在家走路都會踩到，一開始是想要叫牠自己收玩具，結果牠意外很愛自己玩這個遊戲。」

▲歐趴（右）和牠的雙胞胎哥哥感情超好。（圖／Threads@tbbshung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



歐趴大概在爸媽教了三五次後就能慢慢聽得懂指令了，最近還學會了套圈圈，家裡其他狗可能因為年紀比較小所以還學不會。可愛的畫面在Threads上獲得2.9萬次的瀏覽數，網友在底下留言「太厲害了」、「怎麼教的」、「好棒！好療癒」、「比家裡小孩還好教」，紛紛敲碗飼主分享教學小撇步。

▲人見人愛的歐趴也有很多狗友。（圖／Threads@tbbshung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）