紅貴賓巧拼墊上偷尿尿　「完美正方形」爆紅突破百萬觀看

▲魯爐的神作破270萬次觀看，引發不少共鳴。（圖／@kucnha提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

台中市10歲的紅貴賓「魯爐(Lulu)」在巧拼墊上創作出一個「曠世鉅作」，有別於先前的一灘尿液，這次是超級完美的正方形。姐姐將搞笑的一幕分享在網路上，還獲得了破270萬次的瀏覽，魯爐可愛又無辜的小表情配上調皮的行為形成超級反差，引發熱議。

▲聰明的魯爐是家中的開心果。（圖／@kucnha提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主姐姐和《ETtoday寵物雲》分享，魯爐非常貪吃，但是同時也很挑食，通常牠的伙食都是飼料再配上不同的鮮食，不過牠經常只會把肉肉和配菜吃光，除非到了晚上才會把中午剩的飼料吃掉。活潑的魯爐也是超級黏人精，愛玩也愛撒嬌，喜歡玩球球或是任何會發出聲音的小玩具。

▲姐姐說魯爐對玩具很喜新厭舊。（圖／@kucnha提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



姐姐說，其實寶貝以往都會定點如廁，只是搬家之後比較常失誤，家人猜測是因為不喜歡如廁後需要擦屁屁，所以會偷偷摸摸不想讓媽咪和姐姐看見噗噗的瞬間，憋久了實在忍不住才會亂上。照片發佈在Threads上後，瞬間點燃飼主們的分享慾，紛紛PO出自家毛孩的「藝術作品」，讓許多網友笑翻提醒「吃飯時千萬別滑留言區」，原來在不少家庭中都有毛寶貝創作家。