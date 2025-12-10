ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
「黑熊撲倒飼育員」園方稱太貪吃　惹怒大陸網友：抵制動物表演

實習記者陳安榆／綜合報導

大陸浙江省的杭州野生動物世界發生「黑熊咬人」事件，動物表演結束後2隻黑熊準備離場，其中年齡較小的「熊二」突然咬住飼育員的右手，並將其撲倒。其餘工作人員見狀趕忙拿工具戳打，試圖將兩者分開，粗暴對待小熊的行徑引起當地網友抨擊，紛紛發起抵制拒絕動物表演。

▲「黑熊撲倒飼育員」園方稱太貪吃　惹大陸網友眾怒：抵制動物表演（圖／翻攝自小紅書）

▲園方與飼育員急忙發出聲明，點圖放大。（圖／翻攝自小紅書）

這件事情發生在6日，讓許多目睹的人受到驚嚇，隔天園方發出聲明，提到熊二的個性比較貪吃，本次事件的起因是飼養員帶著小熊最愛的胡蘿蔔和蘋果，所以熊二才會一時情緒激動，所幸雙方皆未受傷。

 園方也在官網公告，提到「現場處置能力不足，給遊客帶來了不良的體驗，深表歉意」，同時強調小熊並非惡意攻擊人類，後續會妥善的安撫和觀察，確保其身心健康，並承諾將認真反思及改善，提升園區的管理水平。

▲「黑熊撲倒飼育員」園方稱太貪吃　惹大陸網友眾怒：抵制動物表演（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸網友紛紛發起抵制，拒絕動物表演，點圖放大。（圖／翻攝自小紅書）

此番解釋卻惹得一票網友眾怒，明明畫面中的4名工作人員拿著「多種工具」攻擊熊二，隨手抄起表演用籃框、膠椅、長竹竿多次毆打牠，並用力撬開牠的嘴巴，難保黑熊真的沒有受傷。甚至有人爆料，熊二每天都會訓練4小時以上的雙腳站立敬禮訓練，否則迎來的可能是挨餓和鞭打。

▲「黑熊撲倒飼育員」園方稱太貪吃　惹大陸網友眾怒：抵制動物表演（圖／翻攝自小紅書）

▲許多人轉發「為杭州黑熊發聲」，並密切關注熊二事件的後續。（圖／翻攝自小紅書）

影片曝光後讓不少人在網路上發起「為杭州黑熊發聲」，十分擔心熊二事件的後續，並強調「沒有動物表演，就不會有今天的事件產生」，所謂的精彩演出可能都是動物們用痛苦和恐懼換來的，別讓牠們活在天性被剝奪的煎熬當中。

▲「黑熊撲倒飼育員」園方稱太貪吃　惹大陸網友眾怒：抵制動物表演（圖／翻攝自小紅書）

▲園方粗暴的行徑讓網友質疑「是不是平常時太習慣這樣對待動物？」，引發熱議。（圖／翻攝自小紅書）

