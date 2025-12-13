ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
失智柯基犬「秋刀魚」遭虐　昨晚飼主到案說明：一時情緒失控

▲。（圖／台北市動物保護處提供）

▲15歲的柯基犬秋刀魚，因為亂尿尿被主人虐打。（圖／台北市動物保護處提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

臺北市15歲柯基犬「秋刀魚」，因亂尿尿被飼主虐打的影片在各社群平台引發民眾極大關注。昨晚12日詹姓飼主已向臺北市動物保護處到案說明，聲稱自己是因為長期照顧失智老犬，身心俱疲下導致情緒失控，因此才衝動行事。

▲。（圖／台北市動物保護處提供）

▲目前正被安置在動物醫院的秋刀魚。（圖／台北市動物保護處提供）

影片中詹姓飼主對著秋刀魚高聲怒吼，對縮在角落的牠丟擲整捲衛生紙，並揮舞清掃用具攻擊。臺北市動保處接獲民眾檢舉後，全案立刻展開調查，幸好11號當天秋刀魚已被飼主的伴侶蔡醫師送往寵物旅館安置，後來由動保處接手送往動物醫院驗傷，由於秋刀魚檢查項目較多，加上有失智症狀，檢查完畢後仍會繼續留院，後續將再尋找適合的領養者。

▲。（圖／翻攝自Threads）

▲因為亂尿尿，被飼主持打掃工具攻擊。（圖／翻攝自Threads）

目前動保處仍在等待秋刀魚的驗傷報告出爐，確認違法事證後依《動物保護法》第5條第2項規定，飼主對於管領之動物應避免其遭受騷擾、虐待或傷害，違者最重可處7萬5千元罰鍰。同時也呼籲動物保護法對虐待、傷害動物之行為已有明確規範。市民若發現任何疑似違法虐待動物情事，請立即撥打1999市民專線或1959動物保護專線通報。

關鍵字： 柯基犬動物虐待動物保護失智老犬台北

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

