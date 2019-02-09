你累了嗎？貓咪接線員30秒「維持同姿勢」　網笑翻：給牠蠻牛

▲喵星人把腳壓在電話上，專業的模樣就彷彿是名接線員，不過真相卻笑翻網友。（圖／飼主謝小怡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

孩子，你累了嗎？林姓網友在臉書分享一段飼主謝小怡影片，內容是有隻貓咪這天用左前肢壓在電話上，看起來就像是一名專業的電話接線員，只是當時間一分一秒過去後，牠卻始終維持同個姿勢，最後頭壓得越來越低、越來越低，原來真相是已經睡著了！有網友看了打趣地笑說，「給牠蠻牛！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

林姓網友在有56萬名奴才的寵物社團《貓咪也瘋狂俱樂部》PO出這段影片並註解，「本喵任何姿勢都能睡。」畫面中一開始可以看到，喵星人將前腳壓在電話上，看起來超有氣勢的模樣像極了一名接線員；只見牠的頭雖然越來越低，不過左前肢依舊壓著，就彷彿是黏住了一樣。

▲喵星人30秒都把腳壓電話上。

這隻喵星人整個睡超熟！可以看到牠的頭已經低到呈現垂直90度的狀態，身體更是一動也不動。但有趣的是，即使畫面中的牠睡得如此「深層」，左前肢卻還是放在電話上，讓人不禁想問牠，「為何思思念念著電話呢？」

這段影片在社團裡累積了將近1千500多個按讚數，許多人看完紛紛留言表示，「太好笑了吧！笑到肚子痛哈哈哈」、「太忙了～要打最後一通電話給客戶時，不小心累到睡著」、「牠在睡？！太誇張了吧」、「叫外賣想電話想到睡著」、「是在等罐頭快遞嗎」、「喵之掌不放手」。

▲原來是睡著啦！！！（圖／飼主謝小怡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



也有人在底下留言說，「牠是等電話等到睡覺......」、「看到頭點了一下才確定牠真的在睡覺XDD」、「如果說現在電話響，會不會被嚇到跳起來？」、「蠻牛可以找牠拍廣告」；看到網友們熱情的回覆，林姓網友則表示，這影片其實是我朋友的，會PO在這是因為她請我分享的，謝謝大家的喜歡。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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