ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

大啖「石虎烤肉」PO網炫耀　2嫌被逮辯：獵狗咬傷身亡

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼石虎保育自治條例審議未過，市府表達遺憾。（圖／台中市政府提供）

▲泰國2男吃石虎烤肉PO網炫耀。（圖為石虎資料照／台中市政府提供，下同）

寵物小組／綜合報導

泰國2名男子日前於社群網站上PO出一組疑似烹煮石虎肉的照片，警方獲報後，立即上門逮捕了這2名涉嫌捕殺食用保育類動物的嫌犯，甚至在家中還發現100公克的石虎餘肉，不過，2名男子卻宣稱自己不知道該動物為保育類，且並未殺害牠，當時僅是在樹林中發現動物屍體便隨手撿回食用，怎料因此過失犯法。

石虎在台灣被列為第一級保育類動物，而泰國也立法規定禁止獵殺。根據《新泰日報》報導，2名泰國男子日前將數張「石虎烤肉」的照片發布至社群網站，18日警方到達嫌犯家中逮捕了2名嫌疑人指出，他們涉嫌違法殺害及食用野生保護動物，此外，警方竟在嫌犯住所尋得剩餘的100公克石虎生肉。

▲▼石虎保育自治條例審議未過，市府表達遺憾。（圖／台中市政府提供）

2名嫌犯面對偵訊宣稱，自己沒有捕殺動物，該隻石虎當時因被獵狗咬傷身亡，獨自躺在橡膠林裡，他們不知該動物為國家保護動物，才會將其拿來火烤食用，而目前警方正在調查詳細情況，但因為該行為違反國家法律，2名男子也將於調查完畢後被起訴。

石虎是人類親密的鄰居，卻面臨生存危機，在台灣包括目前不從停歇的棲地開發，為了人類利益不斷破壞山林，讓石虎家園一直減少；非法獵捕及車禍致死，更直接減少石虎的族群數量。專家近期也共同發起了「拯救石虎募資計畫」，期許能夠降低當地居民或業者與石虎之間的衝突，也減少農民和大自然的損失。

關鍵字： 泰國石虎烤肉保育類動物違法東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

法鬥「連皮帶肉」偷吃蕉被逮 秒衝媽懷裡求情：聽我解釋...

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

土狗、秋田全部禁養！　48種狗「養了最少罰9千」

貪吃浣熊卡頭　獸醫開罐瞬間超緊張…看到牠的臉就噴笑..

電毯一鋪「整排賓士」停好停滿！　網看眼花：是複製貼..

狗女兒散步被硬上　老爸先踹公狗再一拳打爆飼主眼球

見醫師手上的東西...兇猛警犬「臉埋主人懷裡」　網..

遊東京注意！豐洲市場發現劇毒「紅背蜘蛛」　被咬半小..

港黑狗趴睡遭男追打鮮血直流　高爾夫球桿斷在一旁

比阿嬤更會養！「超巨海獅」撒嬌漁民　討魚「吃到飽」

愛貓好奇跳入運轉洗衣機　女飼主急伸手救...手也斷..

新竹首次出現石虎蹤跡！右腿被夾傷「嚴重變形」　恐需..

校犬「可樂」亂入校慶舞獅表演　全程公然挑釁：你是什..

媽媽吃好料？拉拉裝不在意網笑：尾巴挺誠實啦XD

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別..

吃飯啦！耍萌小跑步還答「好」　橘貓小布丁雀躍討食叫..

忠犬暖心畫面「阿嬤我陪妳」　媽偷拍PO網12字逼哭..

賣場買寵物床「寶寶也愛睡」　媽po照網友讚爆：cp..

貪玩柴樂咬超長天然潔牙骨　戰利品叼回家...網笑撿..

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

屏氣凝神！全神貫注！犬鳥大戰 誰勝誰負?

可憐柴躺爸手臂「緊盯吃飯」　逮到機會怒緊咬...太..

尼莫女孩天生手臂短一截　遇見命定「幸運鰭」狗狗…攜..

你家喵皇是左撇子還是右撇子？　專家：慣用這手的貓咪..

汪見水漥撸下去！「赤→胡麻柴」吐舌燦笑討好：媽～別..

飢餓喵「伸手討雞腿」　媽轉頭狠瞪...牠秒縮手裝沒..

租麋鹿陪過聖誕節　俄動物園推出「動物到你家」服務　

1個月胖2KG「細腰→游泳圈」　減肥柴去公園散步騙..

迷你豬眼神迷茫「火爐」旁取暖　網友笑：我好像聞到味..

狗狗串門沒回家！被人綁住近射BB彈　全身100孔還..

繩索斷裂「慘摔進鱷魚池」！特技師秒變10幾隻鱷魚大..

玩大老二沒牌出…3罐罐瞬間輸光　橘貓囧臉快哭：Wh..

阿嬌婚禮哽咽：我們會狠狠幸福！　賴弘國心疼「摟腰安..

普丁：俄羅斯強大西方備感威脅　要成為「世界第5大經..

看到舊愛PO文…亞莉安娜憂他輕生　衝去見「卻被警衛..

訪日遊客破3千萬！　海鮮店長驚：「中國人太有錢」吃..

生完小孩後再也沒跟老公愛愛過？ 4關鍵讓妳恢復濃濃..

進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月..

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就..

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬..

亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓23人名單　孫興慜踢完..

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭..

寵物動物熱門新聞

偷拍忠犬暖心畫面　12字逼哭網

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

黑貓突然降臨引擎蓋　露出驚恐臉

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

愛貓跳洗衣機　女飼主伸手救斷了

高加索「粉色亮點」馬賽克後笑翻..

尼莫女孩遇見命定幸運鰭　攜手笑..

1戶限養1狗　超額「3日內送走..

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

白喵遭壁咚索吻　厭世臉笑翻網！

汪見水漥撸下去　柴吐舌燦笑討好

臭臉貓見人討摸　舒服瘋狂呼嚕！

讀者迴響

熱門新聞

偷拍忠犬暖心畫面　12字逼哭網

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

黑貓突然降臨引擎蓋　露出驚恐臉

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

愛貓跳洗衣機　女飼主伸手救斷了

高加索「粉色亮點」馬賽克後笑翻..

尼莫女孩遇見命定幸運鰭　攜手笑..

1戶限養1狗　超額「3日內送走..

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

白喵遭壁咚索吻　厭世臉笑翻網！

汪見水漥撸下去　柴吐舌燦笑討好

臭臉貓見人討摸　舒服瘋狂呼嚕！

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

最新影片

更多

校犬「可樂」亂入校慶舞獅表演　全程公然挑釁：你是什麼生物？

媽媽吃好料？拉拉裝不在意網笑：尾巴挺誠實啦XD

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

吃飯啦！耍萌小跑步還答「好」　橘貓小布丁雀躍討食叫媽媽

忠犬暖心畫面「阿嬤我陪妳」　媽偷拍PO網12字逼哭上千人

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面