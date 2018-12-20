大啖「石虎烤肉」PO網炫耀　2嫌被逮辯：獵狗咬傷身亡

▲泰國2男吃石虎烤肉PO網炫耀。（圖為石虎資料照／台中市政府提供，下同）

寵物小組／綜合報導

泰國2名男子日前於社群網站上PO出一組疑似烹煮石虎肉的照片，警方獲報後，立即上門逮捕了這2名涉嫌捕殺食用保育類動物的嫌犯，甚至在家中還發現100公克的石虎餘肉，不過，2名男子卻宣稱自己不知道該動物為保育類，且並未殺害牠，當時僅是在樹林中發現動物屍體便隨手撿回食用，怎料因此過失犯法。

石虎在台灣被列為第一級保育類動物，而泰國也立法規定禁止獵殺。根據《新泰日報》報導，2名泰國男子日前將數張「石虎烤肉」的照片發布至社群網站，18日警方到達嫌犯家中逮捕了2名嫌疑人指出，他們涉嫌違法殺害及食用野生保護動物，此外，警方竟在嫌犯住所尋得剩餘的100公克石虎生肉。

2名嫌犯面對偵訊宣稱，自己沒有捕殺動物，該隻石虎當時因被獵狗咬傷身亡，獨自躺在橡膠林裡，他們不知該動物為國家保護動物，才會將其拿來火烤食用，而目前警方正在調查詳細情況，但因為該行為違反國家法律，2名男子也將於調查完畢後被起訴。

石虎是人類親密的鄰居，卻面臨生存危機，在台灣包括目前不從停歇的棲地開發，為了人類利益不斷破壞山林，讓石虎家園一直減少；非法獵捕及車禍致死，更直接減少石虎的族群數量。專家近期也共同發起了「拯救石虎募資計畫」，期許能夠降低當地居民或業者與石虎之間的衝突，也減少農民和大自然的損失。