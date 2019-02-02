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撒嬌小三刷存在！　「關節饋頭柴」皺眉拋媚眼：爸拔摸我嘛

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▲▼撒嬌小三柴刷存在！　「關節饋頭」皺眉拋媚眼：爸拔摸我嘛。（圖／翻攝自Instagram:koh0903）

▲汪：爸拔摸我啦～（圖／翻攝自Instagram:koh0903，下同）

寵物小組／綜合報導

自從家裡養狗之後，媽媽正宮的地位逐漸不保。南韓一隻柴犬コウ是愛撒嬌、存在感又超強的小三，這天牠想吸引爸拔注意，一如往常開大絕，下巴靠在肘關節，頻頻的拋媚眼，整個嫵媚到不行的模樣全被錄下來，萌到破表的舉動網友忍不住直呼，「正宮輸得徹底！」

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▲▼撒嬌小三柴刷存在！　「關節饋頭」皺眉拋媚眼：爸拔摸我嘛。（圖／翻攝自Instagram:koh0903）

▲コウ愛刷存在感，同時也是個表情包。

Instagram用戶「koh0903」經常在網路上分享愛犬的生活點滴，7歲的コウ平常最喜歡黏在爸拔身邊，每次想要撒嬌的時候，就會默默的靠在人類的各個部位，像是肩膀、肘關節、胸膛，水潤的大眼睛搭配微微下垂的眉毛，拋媚眼露出無辜可愛的表情，「爸拔摸摸我嘛～」，讓在一旁看著的媽媽又好笑又好氣。

▲▼撒嬌小三柴刷存在！　「關節饋頭」皺眉拋媚眼：爸拔摸我嘛。（圖／翻攝自Instagram:koh0903）

▲眼神會放電的コウ。

許多網友看完紛紛被コウ甜甜的模樣給融化，留言笑說，「萌到流鼻血」、「這種小三連媽媽都不受不了」、「好會撒嬌小女生」、「這雙眼睛會放電啊啊啊」、「有缺乾爹乾媽疼嗎？好想報名！」、「這種必須抱緊處理」、「主人趕快放下手邊的事跟牠玩啦」、「心臟被重擊WWW」。

關鍵字： 拋媚眼小三柴犬關節饋頭

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拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

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