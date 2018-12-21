窩小鏟屎官懷中甜蜜入睡　喵溫柔摸臉「嘴對嘴啾啾」放閃

▲喵依偎姐姐懷中親親放閃。（影／網友張小瀞授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

新北市金吉拉「喵吉」和小姐姐感情超級好，這天姐姐半夜起床將喵抱到床上一起睡，只見在姐姐懷中的喵吉，輕輕撫摸小鏟屎官臉頰，再偷偷親了幾口，放閃手段非常高招。媽咪張小瀞將這甜蜜的畫面上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少網友羨慕。

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從影片中可以看到，喵吉和小姐姐依偎在一起，一人一喵不時地用愛的眼神互視，接著還玩起親親戲碼，只見原本酷酷的喵皇秒變深情王子，溫柔地撫摸小姐姐臉頰，超閃的畫面讓不少貓奴好羨慕。媽咪受訪時表示，喵吉特別愛小姐姐，任姐姐揉、強抱都不會生氣，「換成我們抱喵吉3分鐘內就會逃跑。」

▲喵吉其實是一隻酷酷的貓皇，卻對小姐姐超溫柔。

事實上，喵吉從小就由姐姐照顧，因此他們感情特別要好，而姐姐也為了跟貓咪睡同一個房間，一夜變獨立可以自己睡覺，完全是一個「小鏟屎官」。媽咪也提到，家中總共有3隻貓咪，都是小姐姐的寶貝，「她只要貓咪不要玩具，說她的扣打都給喵們買肉肉吃就好。」由此可知貓咪們在女孩心目中是最珍貴的存在。

▲波斯妹妹「小可頌」也是姐姐的寶貝。

▲怕剛救回來的玳瑁喵被送走，小姐姐哭到眼睛都腫了，現在喵已收編。

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放閃影片上傳後，立刻引來許多羨慕的貓奴留言，「我要是這樣對我家的貓，我的臉上應該會出血痕...」、「小朋友的福利」、「都是別人家的貓」、「愛心噴發啦！」、「我要跟我家女兒這樣放閃前，必須先戴全罩安全帽」、「姐姐的笑容有滿滿的幸福」、「我家是不可能的了，沒給我巴掌就不錯」。

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