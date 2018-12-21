兜風去囉～小白汪搭車「頭靠香肩」環抱姐姐　撒嬌樣融化網友

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寵物小組／採訪報導

小孩和寵物搭在一起根本是最萌組合！台中市一隻西高地白㹴「海苔」陪小姐姐兜風，坐在後座雙手環抱駕駛，頭抵著香肩撒嬌，騎腳踏車逆風前進，1人1狗笑容滿滿，可愛到不行的模樣，讓影片貼出來吸引1.4萬網友狂讚。

▲小主人騎車載狗狗去兜風。（圖／網友張印捷授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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網友張印捷日前在「爆廢公社」貼出影片，只見小女孩騎著粉紅色腳踏車，笑容滿滿的雙載去兜風，後座的小白汪身上繫著紅色安全帶，坐著抱緊姐姐，再把頭靠在她肩膀，一下子往左，一下往右看欣賞風景，看起來就是一對感情很好的姐妹。

▲西高地白梗海苔和小姐姐苡苡。

張印捷表示，女兒苡苡今年3歲9個月，從小和海苔一起長大，感情就像親姐妹，許多舉動和表情常常會「神同步」。這天他帶苡苡到家裡旁邊練習騎車，海苔看著也很感興趣，便將牠放到後座跟著去兜風，「這是牠第一次坐腳踏車，很快就適應」。張印捷提到，有幫狗綁上牽繩，所以不會摔下來，家人也在一旁看著，拍完影片就讓狗狗下車。

▲▼相處久了表情常常會同步。

影片貼出來後萌翻無數人，許多網友紛紛留言笑說，「後面的乘客，泥要抱好抱緊～」、「好可愛狗狗還會靠在肩上」、「你看你看 又在騙人家生女兒跟養寵物」、「給安全帶一個讚啦」、「想騙我養小狗齁」、「連狗都比我還好命...」、「那個流蘇好搶戲XD」、「這不讚不行」。也有人歪樓，「放開那女孩，讓我來！」、「我也想給她載啊～」、「又想騙我生女兒？」。

▲超可愛的姊妹倆。