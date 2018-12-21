ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

兜風去囉～小白汪搭車「頭靠香肩」環抱姐姐　撒嬌樣融化網友

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／採訪報導

小孩和寵物搭在一起根本是最萌組合！台中市一隻西高地白㹴「海苔」陪小姐姐兜風，坐在後座雙手環抱駕駛，頭抵著香肩撒嬌，騎腳踏車逆風前進，1人1狗笑容滿滿，可愛到不行的模樣，讓影片貼出來吸引1.4萬網友狂讚。

▲▼兜風去囉～白汪搭車「頭靠香肩」環抱小姐姐　笑容融化萬名網友。（圖／網友張印捷授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小主人騎車載狗狗去兜風。（圖／網友張印捷授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友張印捷日前在「爆廢公社」貼出影片，只見小女孩騎著粉紅色腳踏車，笑容滿滿的雙載去兜風，後座的小白汪身上繫著紅色安全帶，坐著抱緊姐姐，再把頭靠在她肩膀，一下子往左，一下往右看欣賞風景，看起來就是一對感情很好的姐妹。

▲▼兜風去囉～白汪搭車「頭靠香肩」環抱小姐姐　笑容融化萬名網友。（圖／網友張印捷授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲西高地白梗海苔和小姐姐苡苡。

張印捷表示，女兒苡苡今年3歲9個月，從小和海苔一起長大，感情就像親姐妹，許多舉動和表情常常會「神同步」。這天他帶苡苡到家裡旁邊練習騎車，海苔看著也很感興趣，便將牠放到後座跟著去兜風，「這是牠第一次坐腳踏車，很快就適應」。張印捷提到，有幫狗綁上牽繩，所以不會摔下來，家人也在一旁看著，拍完影片就讓狗狗下車。

▲▼兜風去囉～白汪搭車「頭靠香肩」環抱小姐姐　笑容融化萬名網友。（圖／網友張印捷授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼相處久了表情常常會同步。

▲▼兜風去囉～白汪搭車「頭靠香肩」環抱小姐姐　笑容融化萬名網友。（圖／網友張印捷授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片貼出來後萌翻無數人，許多網友紛紛留言笑說，「後面的乘客，泥要抱好抱緊～」、「好可愛狗狗還會靠在肩上」、「你看你看 又在騙人家生女兒跟養寵物」、「給安全帶一個讚啦」、「想騙我養小狗齁」、「連狗都比我還好命...」、「那個流蘇好搶戲XD」、「這不讚不行」。也有人歪樓，「放開那女孩，讓我來！」、「我也想給她載啊～」、「又想騙我生女兒？」。

▲▼兜風去囉～白汪搭車「頭靠香肩」環抱小姐姐　笑容融化萬名網友。（圖／網友張印捷授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲超可愛的姊妹倆。

關鍵字： 雙辮腳踏車西高地白㹴

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「阿嬤有我陪妳～」偷拍忠犬暖心畫面PO網　媽說12..

繩索斷裂「慘摔進鱷魚池」！特技師秒變10幾隻鱷魚大..

貪吃浣熊卡頭　獸醫開罐瞬間超緊張…看到牠的臉就噴笑..

汪見水漥撸下去！「赤→胡麻柴」吐舌燦笑討好：媽～別..

路邊睡覺「咚」一聲！短腿胖貓「睜大眼呆滯」：X，怎..

汪全身「蚵殼」一碰剝落流血　徐文良接通報：有人拿棍..

豹貓被自己尿「臭到ㄎㄧㄤ掉」　狂聞後呆滯：什麼鬼味

尼莫女孩天生手臂短一截　遇見命定「幸運鰭」狗狗…攜..

想出門！高加索汪蒜頭嚴肅盯媽　「粉色亮點」馬賽克後..

想出門！高加索汪蒜頭嚴肅盯媽　「粉色亮點」馬賽克後..

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：..

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：..

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別..

喵喵肚子餓開撒嬌大絕招！　「鐵頭功」衝撞奴才討飯吃..

雪橇犬擊掌未來鏟屎官　小主人龍心大悅分享蛋糕

戲精貴賓「拖後腳」裝殘疾　下班秒起身...網讚：演..

豹貓被自己尿臭到ㄎㄧㄤ掉　狂聞後表情呆滯：什麼鬼味

吃飯啦！耍萌小跑步還答「好」　橘貓小布丁雀躍討食叫..

忠犬暖心畫面「阿嬤我陪妳」　媽偷拍PO網12字逼哭..

賣場買寵物床「寶寶也愛睡」　媽po照網友讚爆：cp..

俄勒岡「灌籃高手」海獺艾迪去世　拓荒者隊3月曾送上..

她徹夜抱著「快死掉的小貓」給最後溫暖　一早見證超噴..

小奴才「哈姆立克姿」抱聖上　牠眼神死怒瞪鏡頭：還不..

等半天沒人開！臭臉紅貴賓「用力敲門」：哈囉～我要進..

汪幼幼柵欄邊打招呼　牛牛一隻接一隻圍過來「討親親」

窩小鏟屎官懷中甜蜜入睡　喵溫柔摸臉「嘴對嘴啾啾」放..

中午剝開茶葉蛋！兩道「哀怨眼神」逼視而來：分一口吃

2柴繫一起！激動弟突跳台階　網美姐「原地慘摔」…淡..

兜風去囉～小白汪搭車「頭靠香肩」環抱姐姐　撒嬌樣融..

奴才裝死討拍　喵皇疑惑3秒「翻滾倒地」：閃開，讓專..

貿易戰休兵後第3波！聖誕節前　陸再採購200萬噸美..

從大賺千億到虧損　勞動基金投資收益「豬羊變色」今年..

解放軍海軍迅速崛起　美媒：濱海戰鬥艦還沒使用就過時

《以團之名》導師有「台灣天后」！　5人名單外流…網..

全世界都誤會Fed了！股市大跌不能全怪央行利率決策..

美以「網路竊密」起訴中國公民　環時駁：美已近乎歇斯..

性愛+虐殺高級妓女 英國銀行家被判無期徒刑

土耳其、伊朗表明「合作終結衝突」　不回應敘利亞美軍..

因應川普撤軍　土耳其延後「幼發拉底河」東岸軍事行動

她當年背「落跑市長封號」　曝拒絕柯文哲關鍵4字　

寵物動物熱門新聞

狠打30分！貓咪大小便失禁、頭..

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

橘貓邊跑邊喊「媽媽」奔向主人

汪看醫生冒腳汗　診療台蓋滿掌印

斬首7貓無頭屍丟飼主門口　理由..

浪浪盼不到家　每日仍叼禮物換飯

收容所橘貓「太愛撒嬌」遭退養

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

抱快死小貓給溫暖　一早見證奇蹟

幼汪柵欄邊打招呼　牛群來討親親

苗栗捕獲石虎媽媽　2周身孕待產..

地獄級倒霉！浪橘遇3血光險被牠..

白喵遭壁咚索吻　厭世臉笑翻網！

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

讀者迴響

熱門新聞

狠打30分！貓咪大小便失禁、頭..

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

橘貓邊跑邊喊「媽媽」奔向主人

汪看醫生冒腳汗　診療台蓋滿掌印

斬首7貓無頭屍丟飼主門口　理由..

浪浪盼不到家　每日仍叼禮物換飯

收容所橘貓「太愛撒嬌」遭退養

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

抱快死小貓給溫暖　一早見證奇蹟

幼汪柵欄邊打招呼　牛群來討親親

苗栗捕獲石虎媽媽　2周身孕待產..

地獄級倒霉！浪橘遇3血光險被牠..

白喵遭壁咚索吻　厭世臉笑翻網！

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

偷拍忠犬暖心畫面　12字逼哭網

最新影片

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：有小偷!

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

喵喵肚子餓開撒嬌大絕招！　「鐵頭功」衝撞奴才討飯吃~

雪橇犬擊掌未來鏟屎官　小主人龍心大悅分享蛋糕

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面