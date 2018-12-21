見媽緊抱爸！　小三汪「硬鑽中間」卡位：妳可以讓開嗎..

▲茶茶鑽到爸媽中間爭寵。（圖／有點毛毛的／荳姐茶妹生活趣）

寵物小組／綜合報導

「爸爸是我的！媽媽妳走開啦！」米克斯汪「茶茶」這天看到媽媽緊抱爸爸，馬上爬上沙發爭寵，硬是擠到2人中間，且前腳偷偷使力意圖將「情敵」推走，小小心機讓媽媽不禁大笑認輸，「根本在演後宮甄嬛傳啊～我徹底輸了！」

媽媽劉瑋婷將粉絲專頁「荳姐茶妹生活趣」影片分享到社團「有點毛毛的」，畫面中，夫妻倆坐在沙發上親暱相擁，沒想到茶茶見狀竟想「從旁介入」；只見茶茶跳上沙發扶手，一股腦兒往媽媽腹部下鑽，接著把頭靠在爸爸腿上，還轉向媽媽露出得意表情。

▲茶茶卡位戰成功逼走情敵。（圖／有點毛毛的／荳姐茶妹生活趣）

爸爸看到愛犬的表現，哭笑不得地說，「硬要擠過來欸！」媽媽則是忍不住大笑出來，一邊故意唸茶茶「妳有什麼事嗎？這是我老公欸！」最後鬥不過可愛的小三，只好心有不甘地讓位，「送給妳、送給妳！那麼喜歡送給妳！好，我走！」沒想到，茶茶馬上變得更加囂張，直接露肚躺在爸爸腿上，享受著勝利的歡愉。

網友們看了紛紛留言笑說，「果然是狠角色」、「投降輸一半！」、「好可愛喔....超塞奶的」、「茶妹好愛爸爸，硬要從縫隙穿出來」、「好誇張的爭寵，哈哈，硬要ㄟ」、「茶茶表示：這位小姐不好意思妳坐錯位置了！請妳注意妳的措辭」、「這位小姐可以請妳走開嗎？妳知道這個位置有寫名字嗎？」