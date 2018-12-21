吹口哨牠就來！野生藍腹鷴「走近人群吃饅頭」　亂餵可罰6萬

▲藍腹鷴身上擁有鮮豔美麗的花紋，平常行動謹慎不容易在野外見到。（示意圖／台北市立動物園）



寵物小組／採訪報導

日前有民眾到南投溪頭天文台遊玩遇見保育類藍腹鷴漫步林道，便拿起手機紀錄下眼前美麗的身影。畫面中，隨行的友人對牠吹口哨，原本對人類避而遠之的藍腹鷴卻悠哉的走近人群，低頭啄食饅頭碎屑，似乎已經被餵食成性。農業處林務保育科表示，隨意餵食已違反野生動物保育法，至少可罰6萬元。

影片中可以看到，一隻藍腹鷴聽到口哨聲，大步走向人群，歪頭似乎在等食物，讓錄影的民眾驚呼連連，「我們在溪頭天文台下方180公尺處巧遇藍腹鷴，五告乖ㄟ啦（台語：有夠乖的），都不怕人」，一邊稱讚，一邊向藍腹鷴投擲饅頭碎屑餵食，渾然不知此舉已違法。

▲民眾輕吹口哨。野生藍腹鷴走近討食。（圖／翻攝自爆笑公社）



南投縣政府農業處林務保育科科長張景富表示，餵食野生保育類嚴格來說，可視為騷擾行為，根據《野生動物保育法》可罰6萬-30萬，依此案來看僅是偶發案件，會請台大實驗林管處的人員到現場口頭宣導。除了藍腹鷴之外，當地民眾還有長期餵食和獼猴野生松鼠等行為，造成牠們習慣攝取非自然資源。

藍腹鷴俗稱台灣山雞，為台灣特有種，棲息在海拔2000公尺以下中低海拔的闊葉林或混生林中，行動謹慎，常常悄然無聲地活動，故不易見到。若是民眾到林道遇見野生動物，應秉持三不原則「不餵食、不接觸、不干擾」，靜靜欣賞牠們美麗的姿態，切勿喧嘩和餵食。