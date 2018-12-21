中午剝開茶葉蛋！兩道「哀怨眼神」逼視而來：分一口吃

▲福寶：馬麻～分一口吃嘛！（圖／有點毛毛的／網友Betsy Chang提供，下同）



寵物小組／綜合報導

在毛小孩旁邊吃東西，壓力總是特別的大！網友Betsy Chang帶兩隻小朋友汪出來玩，中午買顆茶葉蛋來吃，結果蛋殼一剝開，兩隻汪星人福寶和娜娜立馬「眼神殺過來」，當場讓主人覺得壓力大，直呼「太誇張囉！」

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影片中，黑色拉布拉多「福寶」饋在主人手上，一邊搖著尾巴，一邊盯著對方看，試圖用「可憐眼神」騙取蛋蛋。後方的娜娜則是一臉哀怨，用很嚴肅的表情殺過來，媽媽則笑牠「你在嚴肅什麼？？」

▲後方的娜娜表情相當好笑。



媽媽PO文笑說，「只是中午吃顆茶葉蛋，沒必要這樣吧！」同時將短片分享至《有點毛毛的》社團中，有網友開玩笑地說，「個人覺得是你不對。因該是牠們先吃，牠們不要吃了你才可以吃」，其它人也回應，「犬視眈眈」、「超可愛的」、「被融化惹～～」、「後面那位好可愛XD」、「後面的才叫高招，用眼神默默的動之以情」、「不給不行了」、「狗狗都很會饋桃攻勢」。（小提醒，毛孩不可以吃人類的食物唷！以免造成身體負擔。）



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▲福寶和娜娜都是從不同地方領養的。

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