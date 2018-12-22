開車遇黑狗兄路霸！怎麼叭喊都不走　網笑：你沒交過路費啊

▲汪星人：喂～前面的！不交罐罐保護費就想走啊？（圖／有點毛毛的／網友Carol Chan‎提供，下同）



寵物小組／綜合報導

以後車上記得要放罐罐，因為隨時可能會被打劫。一名女網友Carol Chan22日在《有點毛毛的》社團分享一張照片，內容是一隻黑色汪星人，霸氣坐在馬路中央一動也不動，不管女網友如何叭牠，或是對牠吶喊都沒用，這下非常苦惱PO文！

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原PO笑說，「請問遇到路霸該如何處理！」只見照片中，前方有著一坨歐嚕嚕的東西，身型長的有點像隻黑狗？！直挺挺地坐在白線上。女網友表示，自己嘗試驅趕牠，可是牠都無動於衷，直呼自己遇上了「小路霸」！

▲雙方彼此僵持了一陣子...



女網友也提到，「感覺牠是校犬耶～常在及人中學警衛室旁看到牠！」；照片貼上網路後，網友紛紛在底下逗趣回覆，「你沒交過路費啊，給隻雞腿試試」、「快買肉肉給牠」、「下車抱上車，直接綁架了」、「肉肉還不上繳，再囉嗦罰你20萬喔！懂不懂規矩～XD」、「快點抱緊處理」、「看來只能開罐了」。

同時也有些網友擔心「狗狗是不是老了？又或是走丟？」並且向女網友要些更近、更清楚的照片。

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