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快來幫阿公搬冰箱！鬆獅犬「瞇眼燦笑」坐車內：給肉肉就去～

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▲快點幫阿公搬冰箱！鬆獅犬「瞇眼燦笑」坐車內：給肉肉就去～（圖／粉專《湯胖圓的生活流水帳》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「愛烤愛對囉（台語）」的湯圓。（圖／粉專《湯胖圓的生活流水帳》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

看什麼看～快點來幫忙啊！來自高雄的9歲鬆獅犬湯圓很幸福，深受阿公寵愛的牠，仗著自己很可愛，像個小寶寶一樣耍賴。這天牠跟阿公一起出門，自己坐在車上看著阿公忙上忙下，媽媽就笑牠，「你不要在那邊賣笑，快點下來幫阿公扛冰箱啊」！

照片中，一輛貨車載著一台冰箱，貨車的副駕駛坐坐著小湯圓。只見湯圓一臉悠哉，「瞇眼燦笑」看著窗外，好像在說「給我肉肉我就來幫忙～」。阿公看到毛孫這麼勾錐，當下幫牠拍一張，照片再經由姐姐上傳至《有點毛毛的》社團。

▲快點幫阿公搬冰箱！鬆獅犬「瞇眼燦笑」坐車內：給肉肉就去～（圖／粉專《湯胖圓的生活流水帳》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲湯圓：給肉肉就幫忙～^^

▲快點幫阿公搬冰箱！鬆獅犬「瞇眼燦笑」坐車內：給肉肉就去～（圖／粉專《湯胖圓的生活流水帳》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿公拍下視角，上傳到賴跟家人分享！

媽媽莊家萱先前受訪曾笑說，之前帶湯圓回家可是被家裡反對的要命，現在整個局勢不一樣，爸爸完全把牠寵上天，搞的自己像是外面抱回來的孩子。馬麻說，「湯圓有次腸胃炎，一直拉肚子，那時已經快晚上12點多，有夜間急診醫院但離家很遠，只能拜託我爸開車載，加上後續回診，爸爸發現湯圓蠻乖的，坐車不會吵鬧。後來我看我爸沒那麼排斥後，偶爾晚上帶湯圓去他店裡吹冷氣，最後變成天天去，我爸也非常習慣跟湯圓生活，每天一大早就來我住處帶走。」

▲阿公秀秀喔～暖抱「狗孫」輕搖椅子哄睡，媽閃瞎：以前還超討厭牠。（圖／網友莊家萱‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲湯圓的阿公是在賣家電用品，平常喜歡窩在他的懷裡睡搞搞，偶爾起身療癒一下來店裡的客人。

▲▼狗狗躺懷裡...阿公甜幫金孫擦澡　女兒被指派「擰毛巾」。（圖／有點毛毛的／網友莊家萱提供）

▲阿公笑說「自己現在是明星阿公」，要會幫湯圓多拍照與攝影！

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關鍵字： 鬆獅犬冰箱貨車

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