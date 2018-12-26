汪汪夢幻生活？　門一開「粉紅公主房」超豪華還掛滿衣服

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▲毛孩專屬「粉紅夢幻房」引網友暴動羨慕。（圖／翻攝自「爆笑公社」）

▲毛孩專屬「粉紅夢幻房」引網友暴動羨慕。（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

從前人們說著「累得跟狗一樣」，而現在的狗狗卻比人還要幸福！一名網友在臉書公開社團「爆笑公社」分享了這則影片，馬麻在家裡找著心愛的毛孩，沒想到門簾一掀開，竟是間充滿粉紅色擺飾的超級少女毛孩房，裡頭各式各樣完善的布置和設施，讓網友暴動直呼，「下輩子要當狗！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

許姓網友PO出影片後無奈嘆道，「活的不如狗系列，少女心噴發。」影片中的黑貴賓身穿一整套粉色睡衣，飼主看到自己的寶貝後馬上被萌翻，走進粉紅屋中順道問了句「姐姐呢」，只見另一隻狗狗躺在粉嫩的蕾絲床上睡著，房內的設施與擺飾應有盡有，簡直過得比人還要好，主人對待毛孩如此寵溺的模樣，連人類都羨慕不已。

影片上傳至臉書後，網友們看了紛紛讚嘆不已同時笑說，「這隻狗過的太爽了吧」、「皇室生活阿...」、「太壯觀了吧」、「人不如狗，比我房間大」、「太扯了還有衣櫃」、「好想睡牠房間」、「比人還好命」、「專屬房間...」、「清潔工每周打掃2次」、「貴婦級的」、「現在狗太享受了」、「獨立套房月租不知多少」、「我下輩子當跟牠一樣好命的狗好了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

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關鍵字： 狗狗毛孩房間粉紅色

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