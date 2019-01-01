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拉半月形枯葉曬日光浴...　下秒「它」揮動亮橘翅膀現原形

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拉半月枯葉曬日光浴，下秒現原形。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1343263246」）

▲枯葉被拉到陽光處，沒想到下秒竟露出真面目。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1343263246」）

寵物小組／綜合報導

葉子會怕陽光？有網友在臉書分享一段抖音的影片，只見一片枯葉在落在地上動也不動，一旁好奇的民眾拿著手機紀錄這個景象，沒想到正要將枯葉從陰影處拉到陽光處，「它」竟瞬間打開翅膀拍動，身上具有金屬光澤的鮮豔色彩，讓網友看了目不轉睛，不過也有人看完就表示，其實這是枯葉蝶啦！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

枯葉蝶是非常精巧的偽裝動物，合上翅膀時外觀看起來就像是一片枯葉，連葉脈、角度甚至是破損處也都唯妙唯肖，但翼的內面是有金屬光澤的亮麗藍色與橘色，喜愛潮濕的森林，主要棲息在海拔2000公尺以下的淺山丘熱帶林，以吸食樹液與腐敗的果實為生，而台灣的族群被視為是特有亞種，越冬的成蟲產卵期大約在三月到十月；以夏季七、八月份數量最多。

拉半月枯葉曬日光浴，下秒現原形。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1343263246」）

▲沒想到是枯葉蝶！（圖／翻攝自抖音APP用戶「1343263246」）

絕美枯葉蝶。（圖／翻攝自Center for Biological Diversity）

▲別小看枯萎落葉內在美。（圖／翻攝自Center for Biological Diversity）

影片被網友轉貼到「爆笑公社」後引起4千多名網友回覆說，「好酷哦！」、「第一次看到，長知識了」、「之前在動物園看過，覺得昆蟲擬態好神奇」、「人家不喜歡你打擾我睡覺」、「我也有被騙過」、「枯葉蝶：會曬黑啦～」、「哇....我很認真的看，原來是蝴蝶！」

也有人紛紛留言表示，「小時候有看過一次，很稀少」、「好厲害的偽妝術」、「不知道的人踩過去就88了」、「裝死耶XDD」、「牠只想躺著休息」、「孩子，你會被掃走或踩扁哪」、「動起來瞬間嚇我一跳」、「我可能誤殺了很多枯葉蝶」；不過對於害怕蝴蝶的人卻說，「超可怕的，我現在連落葉都要躲了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 枯葉蝶抖音枯葉日光浴

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