薩摩耶列「代辦事項」！3分鐘熱度過耍廢看影集　網：這就是我...

▲薩摩耶3分鐘熱度，事情做一半就開始耍廢。（圖／翻攝自IG@mayapolarbear）

寵物小組／綜合報導

人有三分鐘熱度，汪汪也有！德國一名飼主時常為家中薩摩耶犬Maya拍攝情境劇，這天汪汪要挑戰完成清單上的任務，希望自己能夠成為更好的狗，但是牠很快地露出本性，只見Maya完成兩項後就將紙條揉爛，開始偷懶看影集。這部短片裡Maya像極一個人類的生活，同時也讓不少網友笑翻心虛地說，「這就是我」。

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▲Maya一開始有乖乖做好代辦事項。（圖／翻攝自IG@mayapolarbear）

從影片中可以看到，Maya的代辦事項總共有5項，一開始健康飲食，對於貪吃的汪來說有食物吃就好，因此牠很快地完成這項任務。接著要打掃家裡，汪汪大嘴叼起玩具，一會兒的功夫就將玩偶都收拾乾淨。眼看清單上勾勾越來越多，但是汪卻開始「偷懶」，不但讀書讀到睡著，甚至最後將紙條揉爛丟垃圾桶，並且打開電腦看影集，Maya耍廢開心的模樣讓人不禁會心一笑。

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在 Instagram 查看這則貼文 MAYA THE SAMOYED（@mayapolarbear）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 11 日 上午 7:16 張貼

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飼主時常在IG「mayapolarbear」上傳Maya的短劇，有時候牠會表演饋頭的小把戲，偶爾有「吃播」讓粉絲觀賞汪汪超萌吃相，雖然Maya總是掛著燦爛笑容，但其實牠有點小心機！有次主人幫牠拍攝一部短片，汪汪寫下「獸醫」的字樣，但是當本子一蓋上，竟發現那是「死亡筆記本」，看來Maya十分討厭看醫生。

▼Maya代辦事項做一半就放棄。

在 Instagram 查看這則貼文 Pets Love Cuteness（@paw.media）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 26 日 上午 5:52 張貼

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