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毛絨白貓出借身體當「小窩」　無毛喵「同步姿勢」躺牠身上取暖

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▲無毛貓窩毛絨白喵哥哥身上取暖。（圖／翻攝自Instagram@newton.le.sphynx）

▲無毛貓窩毛絨白喵哥哥身上取暖。（圖／翻攝自Instagram@newton.le.sphynx）

寵物小組／綜合報導

在寒冷的冬天裡，不少人喜歡在毛毛的被窩裡取暖，而國外斯芬克斯貓Newton雖然身體上沒有毛髮保暖，但是卻有白喵哥哥Albus當牠的專屬「毛窩」，平日最喜歡跟哥哥黏在一起睡覺，甚至直接躺在哥哥身上，有家人給的溫暖即使冬天再冷也不怕！

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飼主經常在IG用戶「@newton.le.sphynx」分享家中貓咪的日常生活，從照片中可以看到，沒有毛的Newton整隻喵窩在毛茸茸的身體上，仔細一看原來牠正躺在哥哥Albus的身上，兩隻貓皇貼在一起睡的十分安詳。Albus除了會讓弟弟躺以外，也時常將Newton摟進懷裡，用自己的身軀為小弟取暖，溫馨的畫面讓人看了心中也覺得暖。

▼哥哥幫弟弟舔毛，影片取自IG@newton.le.sphynx：

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雖然兩隻喵一起睡覺時十分祥和，但日常裡牠們也是會打架玩鬧，Newton很喜歡將哥哥的尾巴當成「逗貓棒」，白色毛絨的尾巴不斷地甩，讓牠玩得不亦樂乎。Albus偶爾被弟弟吵醒時，也會張嘴開咬示威。喵們打完架後又和好如初，會一起睡覺、舔毛放閃，有愛有恨的生活同時也吸引不少粉絲關注。

▲無毛貓窩毛絨白喵哥哥身上取暖。（圖／翻攝自Instagram@newton.le.sphynx）

▲哥哥霸氣將弟弟摟懷中睡覺。

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關鍵字： 貓咪白貓斯芬克斯貓無毛貓Sphynx睡覺取暖

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