回家被唸：你房間一直亮著！　他進屋見貓「舉手迎接」秒笑噴

▲貓咪舉手迎接主人回家。（圖／翻攝自Twitter:@equip_ssk）

寵物小組／綜合報導

一回家看到貓咪站在門口迎接肯定有詐！日本一名網友日前分享一段逗趣的生活插曲，這天他回家就被媽媽叮囑，人不在一定要關燈，「你房間一直是亮著！」正當他滿頭問號，轉身走進房門時，驚見家裡的主子竟然站在門口「舉手迎接」，讓他忍不住當場笑噴，一切的謎團瞬間解開了。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

推主@equip_ssk分享這張照片並寫道，「我媽靠訴我說，你房間沒關燈，『我以為是你在家』」，讓他滿心疑惑，通常只要不在房間，家人都保持順手關燈的習慣。直到他走到房間，發現貓咪一臉驚恐的坐在地毯，手手高舉在空中，原來是牠玩拉繩之後打開燈，爪子不小心勾住，搗蛋的事蹟當場被抓包。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉絲團「紀由屋」分享出照片之後，許多網友紛紛笑說，「原來兇手是你啊」、「貓：對！就是我開的，你有意見？」、「這麼晚上哪去了啊？（開」、「養貓這樣放螢幕一定常常掉下來…」、「再玩繩子啊～動彈不得了齁」、「看到眼前這個畫面不知道該哭還該笑」、「求繩子的心裡陰影面積」。

▼更多精彩影音