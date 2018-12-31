爸眼裡只有「毛毛的」　寶寶胎動被無視還沒出生就失寵

▲父女倆深情對望。（圖／網友林小郁授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

桃園網友林小郁日前跟老公分享孩子正在胎動，沒想到老公一臉正經地說，「你女兒不是在我腿上？」這才讓林小郁發現原來老公指的是貓咪「毛毛」，瞬間無語的她無奈表示，「我說的是肚子裡的，你回的卻是腿上的。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲每天都要跟爸拔愛的合照。

照片中，爸拔和毛毛深情款款對望，寵溺的心全寫在臉上，在跟麻麻講完話之後，還親了貓咪好幾下，讓被晾在一旁的麻麻只好默默的看父女倆曬恩愛。林小郁說，毛毛是名副其實的塞奶高手，只要看到爸拔回來就會自動跳到身上撒嬌討抱抱，用滿臉得意的表情看著自己，忍不住心想，「寶寶還沒出生就先失寵啦！」

▲4歲的毛毛即將升格當貓姐姐了。

今年4歲的毛毛是去年7月從長輩那接手照顧的，身為爸寶的牠，睡覺只會挑爸拔的棉被睡，如果出現麻麻的毯子在牠睡覺的地方，就會氣噗噗地跑走。只有在吃東西時，毛毛才會跟麻麻特別好，林小郁笑說，「怎麼養了一隻現實的貓咪呢！」

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照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，吸引超過5000名網友按讚，還有人在底下留言笑說，「看來將來有可能會被分寵唷」、「地位一瞬間就清楚劃分了」、「完勝XD」、「哈哈哈哈哈！可以想像有趣的畫面」、「好多小三哈哈」、「好可愛的反應啊！」、「快點抱緊處理」、「在腿上那個是親生無誤哈哈」。

▲我只睡在有爸拔味道的棉被裡。



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