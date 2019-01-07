辨識系統偵測「貓孫臉」是阿公！網笑超像的：都有法令紋

▲曼赤肯miumiu（白貓）跟阿公長得很像！（圖／網友沈裕峯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／採訪報導

有其阿公必有其孫啊！住在台南市的飼主沈裕峯幫女兒照顧兩隻貓兄弟，伸手餵食肉泥的暖暖模樣被女兒給側拍。沈裕峯將照片分享到臉書，想跟大家炫耀自家貓孫有什麼多可愛～！殊不知臉書辨識系統竟然將白貓miumiu的臉，偵測成阿公的名字，這下沈裕峯好尷尬，笑說「我們真的有這麼像嗎？」

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照片中，阿公專心擠著肉泥，準備餵食乖孫。白貓哥哥miumiu和奶油貓pony坐在一旁等待。沒想到臉書偵測系統，將頭轉過來看鏡頭的miumiu，標示成「沈裕峯」。只見miumiu一臉「眼神死」，微微吐露舌頭，眼睛下方的法令紋相當明顯。

▲臉書將miumiu標示成阿公名字。



阿公笑說，「啊...他們都這樣說，都說我們越看越像...其實我也這樣覺得xd！但我可是人啊～不能承認吧...這樣很尷尬。」同時也提到，自己相當疼愛兩隻貓孫，最近一個月又去領養新貓貓「妹妹」，三隻貓每天替家裡帶來許多歡樂。

▲阿公逐漸變成無法自拔的專業貓奴了！

▲「家裡有牠們之後～熱鬧好多，實在是很感謝牠們！」阿公如此笑說。



「有了他們之後～大部分朋友的邀約，我都不太想赴約了！」阿公笑說，現在經過寵物店都會被吸引進去，覺得幫牠們買東西「非常舒壓」。同時他也在手上刺三個肉球印，「我希望牠們能活久一點，不管怎麼樣，我都會陪牠們走完一生。我那些朋友還會說，『我為了貓咪拋棄兄弟』，沒辦法啊...牠們那麼可愛，生命短短的，就想好好把握時間，不想到最後有遺憾。」

阿公將照片分享到「愛貓聯盟」，瞬間笑翻許多網友，直呼「真的超像啊xd」。「小孩不能偷生」、「真的很像啊！承認吧！女兒是撿來的，兩隻貓才是親生的」、「因為都有法令紋」、「哈哈哈哈笑我」、「其實真的粉像捏～只是這辨識系統也太好笑了」，還有人說「阿公間接在説自己可愛吧」。

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▲喵喵腳印轉印中。阿公在手上刺愛貓腳印，期盼牽著手走完一輩子。



▲現在最大的樂趣就是「買牠們的東西」！



▲右邊虎斑貓是新認養的寶貝，叫做「妹妹」。



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