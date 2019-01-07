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眼看掃地機器人逼近！柴柴生氣汪汪護食：不准搶我的牛舌餅

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▲眼看掃地機器人逼近！柴柴生氣汪汪護食：不准搶我的牛舌餅。（圖／網友劉芳儀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奧弟：想跟我搶牛舌餅？（圖／網友劉芳儀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

誰都不准跟我搶食物！住在高雄的8歲柴犬「奧弟」非常貪吃，原本靜悄俏地躲在椅子下享用牛舌餅，這時看著掃地機器人逐漸逼近，生氣站起來狂吠，護食的模樣讓媽媽覺得好笑又可愛。

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奧弟開心吃著牛舌餅，發現機器人慢慢靠進，這時用力吠了一聲，試圖「威嚇對方後退」。這一叫，也吸引了媽媽注意。媽媽說，「牠突然狂叫，我以為怎麼了，發現牠對機器人怒吼，我笑了！牠本來有護食癖，沒想到連機器人都以為是敵人XD。」

▲眼看掃地機器人逼近！柴柴生氣汪汪護食：不准搶我的牛舌餅。（圖／網友劉芳儀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲先把餅乾收起來好了...

可愛的奧弟有時傻傻的，有時卻很聰明。之前牠被媽媽暫時關在陽台，接著不到幾秒鐘時間，看到牠出現在客廳。媽媽埋伏許久，才知道牠竟然會偷偷開鎖。媽媽表示，「奧弟有時會拗脾氣，例如下雨天沒帶牠出去上廁所會報復，像是尿在你會生氣的地方。有時後在陽台關太久，牠也會大便尿尿，順便咬一件衣服然後蓋在大便上包起來，會氣死人的那種，但牠從來不會咬傷我們，若是咬我們還會舔一舔。」

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▲成精了！阿柴站立...輕鬆「轉開門把」偷溜　網讚：奇柴。（圖／網友劉芳儀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奧弟站起來開門！

▲眼看掃地機器人逼近！柴柴生氣汪汪護食：不准搶我的牛舌餅。（圖／網友劉芳儀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽笑說，「其實狗很聰明，真的別小看牠們！」

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關鍵字： 柴柴護食牛舌餅掃地機器人

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