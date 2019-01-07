阿金見私密影片下秒「一指關閉」　怒氣斜眼瞪：誰說可以錄的

▲阿金：奴才你有事快說，有屁快放！（圖／翻攝自臉書社團《爆笑公社》）



寵物小組／綜合報導

沒經過當事人同意就拍下這樣的影片，難怪會森氣氣！網路上最近流傳一段逗趣的影片，內容是這天女主人把先前偷錄愛犬睡到打呼的影片給「當事汪」看，結果狗狗才看不到5秒，就氣得伸出手壓住Home鍵，把影片縮小拒絕觀看，而且最後還狠瞪了主人一番。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

李姓網友4日在臉書公開社團《爆笑公社》PO出這段視頻並以汪星人的口吻註解，「誰說可以錄我打呼的影片？」畫面中可以看到，阿金剛開始先是乖乖地趴在地板上，但當牠看到主人遞上的手機時，臉色突然大變；只見牠看到螢幕上的自己睡到打呼，立刻伸出手並且精確地使用食指壓住Home鍵，斜眼瞪著主人的模樣看起來超生氣。

▲阿金看到自己的睡相被偷錄後，整隻狗愣住了！（圖／翻攝自臉書社團《爆笑公社》）

▲最後伸出手把畫面縮小了。（圖／翻攝自臉書社團《爆笑公社》）

這段可愛又逗趣的影片很快也有網友轉貼到各個寵物社團，包含「有點毛毛的」、「黃金獵犬大聯盟」等......。許多人看完紛紛都在底下留言說，「金金的表情真的有夠多XDD」、「好可怕！根本眼神殺」、「主人壞壞喔」、「真的有看得懂耶哈哈」、「難得阿金也會生氣」、「趕快拿肉條去陪罪」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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