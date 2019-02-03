球球超會跑！辦公室小貓「揹逗貓棒」逗自己　網讚：這招好方便

▲自己的逗貓棒自己逗！（圖／網友黃紫晴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／採訪報導

喂～奴才也太偷懶了吧！桃園市網友黃紫晴在辦公室飼養一隻橘貓「屁桔」，每天上班時，會有很多同事跟找桔玩，並蹦出許多搞笑新鮮事！這天黃紫晴的大兒子突發奇想，在屁桔身上綁「逗貓棒」，這下喵喵玩得好開心，形成「自己逗自己」的奇妙場景。

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影片中，屁桔揹著逗貓棒，緩緩走向前方，突然發現頭上怎麼「有顆球球」，開始興奮跳起來、準備伸手抓住，沒想到球球超會跑，怎麼抓都抓不到，最後聖上擺出一臉厭世，好像玩到「懷疑貓生」。

▲屁桔玩得超開心！



媽媽說，「其實我們每天都很搞怪欸！辦公室的同事很愛逗牠玩，有時候是綁一撮草在牠身上，牠也玩！打包帶也是！反正很多東西放在身上，屁桔都會玩！」

愛玩的屁桔被媽媽說「個性有點機車」，「牠就是很78的貓！叫都不理人，除了吃之外！之前公司很忙的時候，有牠在、跟牠玩一下很療癒！」同時也提到，公司還有養著另隻黑色米克斯，屁桔也超愛找牠玩，「我覺得牠把自己跟狗哥哥當成同類了吧～哈哈哈」。

媽媽將兒子的發明分享到貓咪社團，此種特殊的「逗貓法」深獲貓奴讚賞！網友在下面留言著，「這主意太好了」、「這招很方便耶～」、「自己的逗貓棒，自己玩」、「懶人逗貓法」、「感覺超實用耶，一隻貓背一支」、「好壞喔哈哈哈哈哈」、「這個逗貓棒太厲害」、「後面是懷疑貓生嗎？」。

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▲大家常在屁桔身上綁怪東西XD







▲▼辦公室的人都很疼愛屁桔。

小提醒，逗貓棒還是依照「正規玩法」玩耍比較好，以免主子日後對逗貓棒失去信心喔！

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