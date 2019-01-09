大橘一眼愛上家貓！3度門外「深情站崗」　網笑翻：成全牠們～





▲喵女兒有愛慕者，橘貓門外站崗。（圖／網友Judy Chu授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

請把女兒嫁給我！網友‎Judy Chu‎日前發現家中喵女兒「呼虎」竟然有愛慕者，她曾經目擊有隻大橘貓不時地在門外徘徊站崗，透過玻璃門盯著自家女兒看，深情等待的模樣笑翻不少網友，也讓許多人起鬨直呼「在一起」！

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▲呼虎也從門內觀察外面大橘。

‎Judy Chu‎在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」貼出一系列照片，從中可以看到，門外有隻大橘貓端正地坐好，就像前來提親的女婿一樣謹慎，牠和呼虎隔著玻璃門對望，散發出兩情相悅不得見的氛圍。‎Judy Chu‎受訪時表示，大橘是鄰居家的貓咪，每天都會出門玩耍，再自己回家，有一次恰巧和大橘一起搭電梯，到家後開門呼虎出來迎接，讓2隻小貓有了第一次見面的機會。

飼主也提到，3個月內已經發現3次大橘在外守候，有一次是聽到外面有喵聲，開門後發現牠正在站崗，其餘2次則是一出電梯口，就看到喵蹲在家門外，看來大橘真的非常想和呼虎一起玩！只要大橘出現在門口，呼虎也會好奇地一直觀看，隔著玻璃認識這位「愛慕者」。

▲▼呼虎有著超萌大眼，難怪會有大橘愛慕者前來站崗。

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照片上傳後，立刻引來不少網友逗趣留言，「鄰居來敦親睦鄰了」、「成全牠們吧！」、「喵版羅密歐與茱麗葉」、「牠媽媽知道牠跑出來站崗嗎」、「看來要嫁女兒囉～」、「把拔拿散彈槍在後面等了」、「你好，我是來提親的」、「留個字條給牠媽（拿聘金來）」、「橘子看起來家世很好，很肥潤」。

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