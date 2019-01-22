爸媽發現時已轉移～　毛孩「結紮」可降低乳腺瘤機率

文／PetTalk

乳腺瘤是常見於犬貓的腫瘤之一，根據「2017國際寵物腫瘤研討會」的討論內容，表示狗狗癌症第一名為「乳腺瘤」，第二為「淋巴瘤」；貓咪癌症第一名為「淋巴瘤」，再來就是「乳腺瘤」。

（狗狗淋巴瘤請看這篇知識文---> 狗狗的健康威脅—五分鐘了解犬淋巴瘤 ）

發生在「狗狗」身上，腫瘤的良惡比例約為1：1。5歲以下的狗狗較為少見，但到了7-8歲後發生率便提高，其中惡性腫瘤發生的平均年齡為9-11歲，良性腫瘤則為7-9歲。

發生在「貓咪」身上，診斷時的平均年齡為10-12歲，有高達85-95%機率是惡性腫瘤，且往往在毛爸媽發現時就出現轉移。

●乳腺瘤的型態與症狀

乳腺瘤的觸感摸起來像是一個堅硬的圓形物體，或是像多個腫塊結合在一起的凸型物體，因為是經由乳腺引發，所以可以用觸診直接檢驗並確診。



剛開始乳腺瘤就像一顆綠豆大，質地堅硬，在皮膚底下且不易移動，生長速度與脂肪瘤很像，可能一直維持綠豆大小，但也可能在短期間內膨脹變大。

一般正常狗狗有五對乳房，最常發生病變的是在最後方（靠近大腿處）的兩對乳房。



良性腫瘤的質感較軟，且生長速度緩慢；惡性腫瘤則形狀不規則，且生長速度快，等長到一個程度後便會開始流血、潰爛；有些良性腫瘤若沒有處理，也有可能在某天忽然轉變為惡性並快速生長。

要判斷乳腺瘤為良性還惡性無法靠視診，一定要使用切片檢查才能確診，惡性腫瘤經常藉淋巴系統做轉移，最常轉移的目標為肺臟、肝臟、腎臟，所以獸醫師在檢查時也會一併評估周邊的淋巴結、利用X光甚至斷層檢查來看看是否有擴及到肺臟及其他器官部位等。

●乳腺瘤的發生率與結紮之間的關係

乳腺瘤常發生在沒有結紮的6~10歲母狗及母貓身上，因此腫瘤的發生與賀爾蒙有絕大的關係，提早結紮可以大大降低日後罹患乳腺瘤的機會，而且研究顯示若只單移除卵巢並不會減低乳腺瘤的機率，因此必須是「完整的結紮」，即完整的子宮卵巢摘除手術。

※狗狗結紮與乳腺瘤機率





※貓咪結紮與乳腺瘤機率

貓咪需要結紮的時機比狗狗更早，若是兩歲後才結紮就無法降低發生率。



●目前乳腺瘤的治療方式

1、外科手術切除是目前的治療首選，通常會建議大範圍的切除並針對未結紮的動物同時進行結紮手術。而其中一種少見的「炎症型乳腺瘤」，因手術癒後極差且會有高度傷口無法癒合的風險，則無法進行手術處理。

2、若罹癌毛孩年紀較長，在治療乳腺瘤前，會需要評估牠的身體狀況，包含詳細的身體理學檢查、血液學及放射線學檢查；術後則會需要配合輔助療法，如化學療法、免疫療法等，目的在於控制或延緩乳腺瘤轉移及復發的機率。

3、貓咪罹患乳腺瘤還會建議不只完整切除腫瘤，最好做全乳腺的拆除，以此大大減少復發機會。

4、若是在術前評估時便發現轉移病灶，則在治療上則會轉為較為保守的方式，如單一切除團塊進行腫瘤減積手術，或是改以化療、及其他藥物進行緩解治療。

●可以預防乳腺瘤的方法

其實得乳腺瘤與年齡老化沒有太大關係，現在的環境、飲食占絕大因素。但是相較於其他癌症，乳腺瘤是很容易預防的癌症，只要在犬貓還小的時候就結紮，發生乳腺瘤的機率可說是非常低。

此外，無論何時讓毛孩做完整的子宮卵巢摘除手術，都可以100%預防同樣常見的子宮卵巢病變，如子宮蓄膿。



所以為了犬貓長遠的健康著想，若沒有給牠們生育的打算，建議盡早結紮，讓毛寶貝可以遠離許多與賀爾蒙相關的疾病唷！

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本篇知識文由 全國動物醫院｜洪奇正醫師 審稿

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