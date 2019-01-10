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台灣特有牧「雞」犬超專業！　每日5秒讓牠「百米衝刺」回籠

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牧「雞」犬超專業！5秒讓牠回籠。（圖／有點毛毛的／飼主Parrot Tsai提供）

▲米克斯歐告「趕雞」超專業！5秒就讓牠乖乖回雞舍吃飯。（圖／有點毛毛的／飼主Parrot Tsai提供）

寵物小組／綜合報導

國外有牧羊犬可以幫忙主人放羊，台灣也有牧「雞」犬！飼主Parrot Tsai日前在臉書分享一段影片，內容是聰明的歐告每天都會幫忙主人把不肯回家的雞，趕回到雞舍裡面去，而且更令人驚訝的是，這項費功夫的絕活才花了狗狗5秒的時間，讓網友看了直呼「好羨慕！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Parrot Tsai昨日在寵物社團《有點毛毛的》PO出這則影片並打趣註解，「台灣最新品種，牧雞犬。」畫面中可見，有隻雞到了該回雞舍的時間，卻依然在外頭趴趴走，面對眼前這頭痛的問題，無奈飼主只好派出小幫手來協助，沒想到果然非常有效率。

牧「雞」犬超專業！5秒讓牠回籠。（圖／有點毛毛的／飼主Parrot Tsai提供）

▲看到雞回到雞舍，歐告站在門口燦笑。（圖／有點毛毛的／飼主Parrot Tsai提供）

透過影片中可以看到，汪星人只是嘴巴張開開的追著雞跑，遠遠看感覺像是要跟對方玩，但是雞可就不這麼認為了。只見雞被後方的狗狗嚇到四處亂跑，過程中甚至差點撞牆，後來看到雞舍的大門是打開的，便快速地直線奔跑回去，就彷彿是在「百米衝刺」一樣，只花了5秒的時間就從遠方跑回雞舍。

最後狗狗看到雞回到雞舍裡，也沒有追進去，而是站在門口笑了笑，接著轉過身尾巴搖了搖離去。飼主透露，雞媽媽們已經習慣了，不會被嚇到，每天到了吃飯時間，若是牠們不進去吃，就會有「黑幫」的狗來幫忙；另外，這也是歐告每天的例行公事，從不遲到也從不早退。

牧「雞」犬超專業！5秒讓牠回籠。（圖／有點毛毛的／飼主Parrot Tsai提供）

▲接著邊走邊搖著尾巴離開，像是在巡邏一樣。（圖／有點毛毛的／飼主Parrot Tsai提供）

影片貼出不到一日，就累積將近1000個按讚數，許多人看完紛紛在底下留言說，「不會追進去耶！好聰明」、「專業小幫手耶」、「雞要嚇死了XDDDDDD」、「好乖，都不會咬到雞耶」、「尾巴好可愛」、「狗狗有夠可愛！還很有責任感的去巡邏」、「標準的雞飛狗跳」、「求雞心裡陰影面積」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 有點毛毛的牧雞犬狗狗歐告米克斯

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吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

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