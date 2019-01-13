二哈洗香吹乾「狗毛滿天飛」像下雪　網：娃娃棉花破了

▲這個毛量真的太誇張啦！（圖／翻攝自臉書粉專「LADbible」，下同）

寵物小組／綜合報導

這根本就是下了一場大雪吧！國外有隻超會掉毛的哈士奇，這天洗完澡後，美容師細心地幫牠把毛吹乾，沒想到這一吹竟吹起「室內大雪」，整間屋子裡飄滿了二哈的狗毛，就連美容師衣服也全卡上白毛，彷彿只要一張開嘴巴就會不小心把空氣中的毛髮吃進去，網友看了也笑說，「二哈娃娃的棉花破了啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

臉書粉絲專頁「LADbible」分享了這則影片，鏡頭前充滿白色的狗毛飄在周圍，已經快要看不清楚眼前的事物，這時卻聽到二哈凹嗚的叫聲，仔細一看發現牠的表情超嗨，好像非常享受著美容師的吹毛服務，看到眼前雪白的景象，也不小心少女心爆發，在如此溫暖的場所裡，竟然能看到美麗的「雪」。

影片上傳至臉書後，網友們看了紛紛嚇壞也笑翻表示，「天啊這個毛要怎麼掃」、「我覺得這根本是棉花糖」、「是破掉的狗娃娃吧」、「棉花掉出來了啦」、「美容師一臉淡定」、「如果是我一定崩潰」、「看了都好想打噴嚏」、「突然覺得我家的毛不算什麼」、「汪汪表示：終於下雪了」、「看都覺得癢」、「二哈笑得好可愛！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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