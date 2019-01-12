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偷餵浪浪…主子→「炸毛蓬松鼠」　哭臉逼問：去哪野了？

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▲▼偷餵浪浪…主子→「炸毛蓬松鼠」哭臉逼問：去哪野了？（圖／網友小郭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲胖虎：你去哪裡野了？（圖／網友小郭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

「你竟敢欺騙本宮的感情！」來自台南麻豆的虎斑喵「胖虎」，親眼目睹奴才偷偷跑出門餵食浪浪，忍不住醋勁大發，氣得整隻貓都「炸毛」看起來就像是一隻大松鼠，牠臉上寫著千百萬分的委屈與不甘，苦苦逼問，「快說！你到哪裡去拈花惹草了？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼偷餵浪浪…主子→「炸毛蓬松鼠」哭臉逼問：去哪野了？（圖／網友小郭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖虎：看著我的雙眼！

▲▼偷餵浪浪…主子→「炸毛蓬松鼠」哭臉逼問：去哪野了？（圖／網友小郭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖虎：準備跪算盤吧你！

飼主小郭接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，有一群貓咪在家旁邊的果園田地上聚集，父親平時就會將主子不吃的乾乾端出去分享，「胖虎都會親自站在窗戶邊監視，相安無事。」但是這幾天爸爸出差，放飯任務便落到她與姐姐肩上，「我們完全沒有碰到浪浪們，放完飼料就立刻回家了，沒想到胖虎很吃醋，不但炸毛還會出拳揍人。」

▲▼偷餵浪浪…主子→「炸毛蓬松鼠」哭臉逼問：去哪野了？（圖／網友小郭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖虎平時脾氣很好。

▲▼偷餵浪浪…主子→「炸毛蓬松鼠」哭臉逼問：去哪野了？（圖／網友小郭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖虎是個快滿2歲的小女孩。

▲▼偷餵浪浪…主子→「炸毛蓬松鼠」哭臉逼問：去哪野了？（圖／網友小郭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖虎喜歡自己靜靜地賞鳥或是踢球玩。

▲▼偷餵浪浪…主子→「炸毛蓬松鼠」哭臉逼問：去哪野了？（圖／網友小郭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖虎玩捉迷藏時總是露出尾巴，大家都會很配合地假裝被嚇到。

小郭說，胖虎很喜歡在窗台賞鳥或是踢球，是個文靜、好脾氣的女孩，自從出生25天領養回來至今，只有在2、3個月大時喵過一聲，從此以後再也沒叫過，「只有太開心時，會發出很可愛的『矇～』一聲。」除此之外，她也提到主子玩捉迷藏的趣事，「牠只會把頭藏進窗簾裡面，尾巴卻整條露出來，看到我們假裝被嚇到了，就會很滿意。」

▲▼偷餵浪浪…主子→「炸毛蓬松鼠」哭臉逼問：去哪野了？（圖／網友小郭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲臉圓圓的萌萌胖虎～

▲▼偷餵浪浪…主子→「炸毛蓬松鼠」哭臉逼問：去哪野了？（圖／網友小郭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖虎變身松鼠的照片引起貓奴共鳴。

胖虎變身成「蓬蓬松鼠」的委屈表情被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後讓許多貓奴都笑翻了，紛紛留言，「超級賽亞貓？」、「快要變刺蝟了啦～」、「也要跟啦！」、「貓：說！是不是在外面有別的貓？」、「主子一臉在罵『死鬼』！」、「原來是松鼠啊，我還以為是貓呢～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 虎斑貓米克斯炸毛浪浪爭寵

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