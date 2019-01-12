自己玩具自己收！歐告點點名…對到眼就咬回床上：它們也要回家休息

▲汪：我很厲害吧！會自己收玩具。（圖／網友魯日崎授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

自己的玩具自己收！米克斯「陳星福」從小就很愛護玩具，每次玩完後，不用主人提醒就會主動收拾乾淨，並且將它們咬回床上，整齊地擺放著，就好像真人打點一樣，不過因為玩偶已占據寵物床一半空間，讓麻麻魯日崎笑說，「是你的床還是玩具的床！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲玩具累了也要跟本汪一起回家睡覺。

魯日崎接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，「我們完全沒教過要收拾玩具，都是牠自己自動整理，真是一隻比人還乖的孩子。」照片中可以看到，陳星福把玩具物歸原位，並將它們整齊擺放，每個人都有專屬位子，因為放在床上，就好像汪汪玩累後，玩具也要回家休息一樣。有趣的是，歐告每天都會幫玩具點名，如果發現數量不對，就會心急的在家東翻西找，直到尋獲後，才心滿意足帶著自己的寶貝回家睡覺。

▲汪：別靠進我的寶貝！

照片上傳到臉書社團「有點毛毛的」，不少網友羨慕飼主有這麼乖的狗狗，還有人在底下留言，「這狗真棒！我家的都不會」、「玩具也是他的家人」、「需要幫玩具點名」、「超級乖的！把玩具收乾凈，要給個獎品」、「顧條條」、「 一定是工讀生扮的哈哈」、「好乖喔！還會自己整理玩具不亂丟」、「別人家的狗總是沒讓我失望過」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲看我平衡感多好！



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