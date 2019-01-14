聰明喵玩疊疊樂好靈巧　下秒卻因「輸不起」直接撞倒

▲喵：冰豆啦！（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

這喵皇根本就是輸不起啊！國外一名飼主這天邀請喵喵一起玩積木疊疊樂，聰明的毛孩在遊戲過程中非常專注，小心翼翼地用嘴巴和手把積木取出，深怕一個不小心積木就會崩塌，難度隨著基底減少越來越高，眼看著主人過關斬將，沒想到這時喵喵竟突惱羞，像是怕自己會輸一樣，直接把積木毀了，讓主人哭笑不得。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

謝姓網友於臉書公開社團「爆笑公社」PO出這段影片，畫面中的喵星人非常聰明，在取出積木的同時也會顧及積木塔的穩固，每每出手前都會仔細思考一番，只見底層的積木越來越少，賽況也越來越激烈，但這時主人卻一再地輕易過關，沒想到卻因此惹怒了主子，牠憤怒地瞪向奴才，下一秒因為怕輸，直接把奴才放的積木撥掉，超無厘頭的反應讓主人忍不住笑出來！

影片上傳至臉書後，網友們看了全都笑噴並紛紛轉發表示，「好厲害喔！」、「不爽要說啦XD」、「太強了，這個！」、「下次可以一起玩象棋了」、「太厲害了吧！」、「以後不怕三缺一」、「說不定家裡主子也很厲害都沒發現」、「好可愛喔」、「輸不起啦」、「見笑轉生氣」、「不准你贏！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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