阿金姐妹花站定點等拍照　燦笑逐漸變假笑：到底好了沒..

▲阿金姐妹花站好定點等拍照等好久。（圖／翻攝自Instagram@aarun_evolution）



寵物小組／綜合報導

哪有人拍照拍那麼久的啦！日本有一對超可愛的黃金獵犬姊妹花「阿燦」(あーちゃん)和「YAYA」(ぺー)，牠們的個性活潑好動，也常常配合主人打扮成不同的造型，舉手投足都超有戲的牠們累積了不少粉絲，前陣子有段牠們在等主人拍照的影片在網路上流傳，逗趣的反應讓許多網友直呼可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，黃金獵犬姐妹一同站在橋上，看到美麗的背景趕緊轉過頭要主人幫忙拍照；只見牠們倆臉上露出開心無比的笑容，甚至還笑到舌頭都掉了出來，不過定格了將近10秒，主人卻遲遲沒有按下快門，而是越走越近...越走越近...最後只拍背景的湖水風景。

在 Instagram 查看這則貼文 あーちゃんぺーMayumi（@aarun_evolution）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 23 日 上午 5:05 張貼

▲姐妹倆笑起來一個樣。



此外，拍攝的過程中，阿金姐妹花臉上的笑容也逐漸垮下來，其中左邊的阿燦更是讓笑容「休息」了好多次，可愛看著鏡頭的模樣彷彿在說，「是好了沒？」影片雖然是去年12月上傳的，不過最近又被網友轉貼到寵物社團，目前已累積50萬次的觀看次數。

值得一提的是，有次主人錄下阿燦抱著牠最喜歡的小狗娃娃時的反應，萌翻許多粉絲！只見影片當中阿燦背朝下的仰躺在地毯上，兩隻前腳高高的舉著一隻像是「迷你版阿燦」的小狗娃娃，牠先是用力親了娃娃一口，接著像是在和小嬰兒玩飛高高般的舉著娃娃搖來搖去，最後竟然開心的在地上翻滾了好大一圈，率真的舉動看得出來阿燦有多麼喜歡這隻小狗娃娃，也讓人不禁讚嘆狗狗們的情感表達簡單、直接又真誠。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 Golden Retrievers（@goldenretrievers）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 18 日 上午 10:16 張貼

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