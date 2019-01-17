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仙氣美喵吃飯「形象大崩壞」　上千奴才笑歪：果然靠臉吃飯！

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仙氣喵「靠臉吃飯」上千網笑翻！（圖／飼主毛寶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲辛巴外型仙氣十足，沒想到牠吃飯卻是這樣子的......。（圖／飼主毛寶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

小可愛，你形象要顧好阿！飼主毛寶家中最近來了一隻英短新成員「辛巴」，一個多月大的牠外型仙氣十足，個性也跟一般的小男孩一樣很調皮。日前飼主在臉書分享一段辛巴吃飼料的影片，完全沒想到可愛的牠吃起飯來，居然是如此霸氣，影片引發網友熱議，更有不少人笑說，「果然靠臉吃飯！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主毛寶日前在臉書寵物社團《貓咪也瘋狂俱樂部》分享一段影片並註解，「我家的貓是哪裡有問題？吃飯這樣吃的是不是啦！（大笑符號）」畫面中可以看到，當辛巴一見到飼料，便立刻開心的埋進飯碗裡狂吃；只見牠把頭埋進去之外，甚至還左右磨蹭，就彷彿是在洗臉一樣。

仙氣喵「靠臉吃飯」上千網笑翻！（圖／飼主毛寶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這到底是在吃飯還是在洗臉阿！？（圖／飼主毛寶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

毛寶透露，其實辛巴只要吃飯都會像影片中這樣，把頭埋進進去，甚至把腳踩進去，會吃得很激動，就像是沒吃過飯一樣。她說，「辛巴目前一天吃2餐，早晚相差8小時，而且牠雖然吃很久卻又不會全吃完。牠真的很愛吃，每次我拿飼料的時候，牠都會整個爬到我身上，不知道會不會被這吃貨貓吃垮哈哈。」

這則貼文才上傳不到一天，就累績將近6千個按讚數、200多次分享，上千人看完都被辛巴的吃相笑到合不攏嘴，紛紛在底下留言，「用生命在吃飯」、「是不是在玩食物？邊吃邊玩」、「這是有多餓XD」、「我家的會像當兵一樣，吃一口就立正...」、「好個埋頭苦吃」、「哈哈哈...我看了一直笑」。

仙氣喵「靠臉吃飯」上千網笑翻！（圖／飼主毛寶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼辛巴即將滿2個月。（圖／飼主毛寶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

仙氣喵「靠臉吃飯」上千網笑翻！（圖／飼主毛寶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

也有不少人打趣地笑說，「果然是靠臉吃飯」、「有一種餓叫做『寶寶真的很餓』」、「這是餓死鬼附身吧」、「吃慢一些啦！又沒人跟你搶」、「真是豪邁！」、「根本可以去幫飼料公司代言了」、「看了都想買這款飼料了」、「有豬的基因哈哈」、「用臉洗乾乾」、「感覺臉都是飼料味」。

看到大批網友的熱情回覆，飼主毛寶也表示，「大家不用擔心喔！大便也都很正常很活潑！等牠大一點吃飯還是餓三輩子的話，我在買什麼大家推薦的慢食碗給牠～謝謝你們喜歡我家傻傻的貓」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： ‎毛寶‎貓咪喵星人仙氣美喵崩壞

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狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

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