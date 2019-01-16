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躺在地上的牠是我們未來樣子　專家：台灣要把石虎送到什麼絕路

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圖文／鏡週刊

2019年才剛開始，多數民眾還在新氣象的歡樂中，但苗栗卻在新年的10天內路殺了2隻石虎，殘忍事實讓生態學者破口大罵，質疑台灣「到底要把石虎送到什麼樣的絕路」，更直言：「躺在地上的石虎只是我們未來的樣子。而我們都不是局外人」，希望能喚醒大眾對石虎議題的反思。

苗栗縣政府斥資8,000萬要將石虎棲息地改成「石虎公園」，此做法讓外界抨擊不斷，認為是本末倒置、破壞石虎的家，而去年石虎路殺數量總共是13隻，今年卻在10天內連有2隻石虎橫屍街頭，讓生態研究者李璟泓對現況痛心疾首，希望大眾別檢討苗栗，而是該保護這片淨土。

李璟泓在臉書表示，有人會指責苗栗很糟糕，但這也代表苗栗是石虎族群數量最多也最穩定，因該區在台灣發展中起步晚且汙染都還不大，才有機會讓石虎等淺山動物「苟延殘喘」，現在最大問題是棲地不斷被破壞，包括開山建廟、露營區、豪華農舍、前瞻水環境工程都造成淺山動物的危機。

李璟泓說，苗栗境內有許多民眾和團體正努力與淺山動物共存，農人推動友善環境，民間更有協會協助雞農做雞舍改善，也有人想推動棲地信託以保住淺山不被開發，所以應該要被「靠北」的是官商勾結、環評制度不完備，而不是靠北苗栗。

今年甫開始，苗栗就連續傳出石虎路殺案件，讓學者痛心疾首。（翻攝畫面）

另一派民眾則會認為該把石虎圈養保育，甚至開放民眾養在家中，李璟泓對此說法嗤之以鼻，認為石虎需要的是山、森林和自然環境，「牠可以做為淺山環境的指標物種，卻不是家裡的寵物或是某個城市的吉祥物。」

李璟泓提到，如果真的關心石虎，想幫他多留點棲地，應該幫牠們擋下前瞻建設水環境工程，應該要向月稱光明寺、寶吉祥寺、裕隆二場、三義木雕原區等開發案提出質疑，或者是站出來支持正在進行的土地信託活動，就算能力薄弱捐不出錢，也可以支持友善環境的小農，讓他們有動力繼續努力。

李璟泓痛心疾首呼籲，表示：「躺在地上的石虎只是我們未來的樣子。而我們都不是局外人」，希望大眾反思石虎議題，還給這些美麗生物安心生活的空間。


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關鍵字： 鏡週刊路殺石虎石虎公園李璟泓棲地

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