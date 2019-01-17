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層層剝開才能釐清！動物倫理是複合式　無法用一個答案解決

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榕樹學堂訊／小白鶴「有魚吃了」(黑翅鳶懸停與戴勝沙浴)

▲戴勝。(圖／榕樹學堂訊／黑翅鳶懸停與戴勝沙浴)

 文／何郁庭（2018動保寫手營學員）

每個為了動物發聲的人，都有觸發的契機。由挺挺動物網絡企業主辦的「台灣動保青年論壇－2018寫手營」，聚集了關懷動物、期望為了動物變強的一群學員。其中包含了林惠慈──來自設計背景的她，為了提升文字能力，精準表達環境保育、動物保育的現況，而選擇參與這次活動。這兩天，確實讓她滿載而歸；同時，對弱勢的動物們，許是另一扇希望的窗牖。

給有想法的動保人，一個表達的平台

林惠慈說道，最初接觸動物保育有關的議題，是從荒野保護協會開始的，在荒野保護協會中，認為人類與動、植物的生命是平等的。協會中一個有趣之處，在於每個人都能選擇一個跟自然有關的名字，用以代稱自己，而惠慈選擇了金門的代表鳥類──戴勝。這個淵源，與她曾在金門打工換宿的經驗有關。

從野生動物到同伴動物

荒野保育協會關注的議題有自然教育推廣、環境政策推動等，而林惠慈觸及的層面，則關於外來種移除。外來種的出現，意味著原生的動物、植物生存空間受到威脅，原先精密的生態平衡也有受到毀壞的可能。

「如果不是參加這個團體，我也不會知道這些新的知識。」往日生活圈之外的新知識，來自於林惠慈的好奇、關注新聞，甚至於實際參與活動和團體。綠鬣蜥、福壽螺等名詞，對她而言，從此不再只是偶然出現在新聞上的陌生名詞。

透過訪談過程，得知了林惠慈家中也有一隻米克斯，是在一個意外的情況下，家中方有這位新成員的加入。然而，由於家庭成員上班的緣故，能陪伴狗兒的時間有限，因此每每出門前，會設法利用玩具分散狗兒的注意力，不過回家時，仍然會受到迎面撲來的「熱情款待」。

動物倫理的一把尺

在兩天的營隊中，邀請到中研院錢永祥博士分享動物倫理的講題，而林惠慈直接和間接與動物接觸的互動經驗，讓她從這場演講中獲得啟發。舉例來說，錢博士提到動物是否有「臉」，對人們同理動物的程度造成很大差異，我們較關心貓、狗，但對待昆蟲卻相對冷漠，這點讓林惠慈有所共鳴。

不過以動物倫理的角度看待入侵種的角色時，林惠慈便陷入了一陣思考──若不移除生態棲地的新移民，原生物種勢必會受到衝擊，然而「移除」便意味著剝奪這些無辜動物的生命。關於這點，她沒有用是非題來評斷孰是孰非，反而分享在營隊的課程中聽到的想法：動物倫理的議題常常是複合式的，要一層層剝開才能逐漸釐清，沒辦法用一個答案解決所有問題

為動物發聲、為動物變強

寫作營少不了各式報導文的練習，文案組的林惠慈，針對運輸動物的議題，於短短的時間撰寫文案並構思圖像呈現。不過，自己作業以外的議題，也引發了她的關注。例如賽鴿、台灣黑熊等問題探討，是別組學員的習題，當現場播放PETA針對賽鴿產業的報導影片時，關於參賽鴿子死於海上，或賽後被殘忍的處置，都讓她印象深刻。



林惠慈對接收與整理資訊較為熟練，而學習如何流暢的撰寫文章，有條理地闡述觀點，則是她期望達成的目標。這次參加的收穫，就技術面，增強了文字闡述、新聞稿書寫的能力；就動保面，則拓展了不同視野、認識同樣關心動物的一群人。新的衝擊，對她而言或許是一個進步的機會；又或者，對動保領域而言，也是個讓更多人關心的機會。

關於荒野保護協會

荒野保護協會為依法設立之公益社會團體，自1995 年成立，以全民參與的方式，透過自然教育、棲地保育與守護行動，推動台灣及全球荒野保護的工作。協會成立以來，以自然教育、參與環境議題、保育自然棲地、社區生根、推動志工組織等方式，為保護台灣環境做貢獻，並朝向專業化、社區化與國際化邁進。

小知識：外來種與入侵種

外來種是指一物種、亞種或更低的分類層級，出現在原生的分布範圍或可以擴散範圍之外的地方，經由故意或意外引入之後，適應該地區的環境，而擴散到該地區的自然生態系中。外來入侵種，根據IUCN (2000) 的定義，為「已在自然或半自然生態環境中建立穩定族群，並可能進犯威脅原生生物多樣性者」之特稱。（資料來源《外來種防治教育專刊：植物篇》，2008）

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★「動物當代思潮」由台南大學吳宗憲老師召集學者及夥伴所組成。透過各種方式將涉及動保議題的「動物保護學」、政策與法律等，進行跨域討論、交互檢證。更多精彩內容，請上「動物當代思潮」臉書、「動物當代思潮論壇」網站。

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