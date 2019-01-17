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虐童堂姊遭起底家中還有貓　動保處：未違法！今天再晚都想解決

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▲台南虐童案件涉案人家中還有貓咪，動保設法救援中。（圖／翻攝自臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」）

▲台南女童生母堂姊在貓咪社團發文。

寵物小組／採訪報導

台南虐死案引起公憤，涉案的生母堂姐身分遭起底，有眼尖網友發現她曾在臉書愛貓社團裡貼出自家貓咪的照片，但如今人被收押，讓不少人擔憂貓咪們獨自在家的問題。對此，動保處則表示，該飼主目前未違反動保法，但是只要當事人之後無法盡善飼養責任，即可將貓咪沒入動保處，同時也喊話，「今日時間再晚都想將這個問題解決」。

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台南動保處承辦人員提到，目前已與警方密切聯絡中，但飼主尚未違反動保法，因此需要先取得檢方同意，與飼主會面後，確認她願意放棄貓咪所有權，動保處才能將毛孩們帶離住處，並且開放認養；若是飼主不同意，只能帶出後安置於收容所。

承辦人員也表示，如果該飼主可以進行交保，有時間找到適當代養人照顧貓咪的話，則不便依動保法介入沒收；若是飼主持續羈押到判刑發監，確認無法照顧貓們時，才能強行將毛孩們帶離，「一切前提都是飼主沒辦法善盡責任的話，才能依動保法將貓咪沒入。」

▲台南虐童案件涉案人家中還有貓咪，動保設法救援中。（圖／翻攝自臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」）

▲台南女童生母堂姊曾在社團中發文痛批，「照顧自己的能力都沒有，還要養喵讓貓餓肚子」

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目前台南動保處正與警方合作當中，承辦人員說，第一步先取得檢察官同意會面，接著也會依案件發展情況，擬出至少三個方向來救出貓咪們，希望今日內不論多晚，都想將這個問題解決。

關鍵字： 貓咪台南動保台南虐童

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