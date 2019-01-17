2柴搭肩玩耍「前前後後」　爸一個動作秒變愛情恰恰

▲2隻汪汪搭肩跳「雙柴舞」。（影／網友許正維授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

這可以去報名柴柴雙人舞比賽了！新北市柴犬「布丁」這天竟然和第一次見面的汪跳起「恰恰」，只見狗狗們互相搭著肩膀，舞步先前進又後退，頭還隨著音樂擺動，看起來十分陶醉。把拔許正維將這段畫面上傳至臉書社團「柴犬司令部」，引來不少網友觀看「雙柴舞」。

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從影片中可以看到，布丁雙手搭著對方的肩膀，只用兩隻腳腳站立，接著開始跳起「雙柴舞」，只見牠們的舞步有前進再後退，頭也跟著音樂擺動，看似十分沉浸在這支舞裡，但其實牠們只是撲向對方在玩耍而已！爸爸受訪時表示，當時兩隻柴柴在公園裡玩了大約20分鐘，汪汪們一直做出像在跳舞般地舉動，回家之後將影片調慢，發現牠們的步伐與擺頭十分搞笑才上傳，沒想到短片意外地受歡迎。

▲布丁化身「特警柴」保護民眾。



布丁除了會跳舞以外，還被人封為「天使柴」，不破壞、不固執且配合度高，個性穩重溫和又親人，鄰居們都認識這位小天使汪，爸爸也驕傲地提到，洗澡、吹毛也沒有問題，甚至還可以用電動牙刷幫牠刷牙呢！

▲用電動牙刷刷牙也沒有關係

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柴柴們跳舞影片上傳後，引來將近3000名網友按讚，也有人逗趣留言，「這是愛情恰恰～」、「酒醉的探戈」、「好好栽培牠們成為國際巨星」、「比我還會跳耶！」、「屁屁搖的很可以」、「恰恰雙柴舞」、「這舞步hen可以！」、「汪：這年頭錢真難賺」。

▲布丁：跟我跳恰恰請排隊～

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