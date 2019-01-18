主子昏睡眼上演「佛系喝水」　嘴唸「喵式心經」驚呆8千奴

▲以為主子在喝水嗎？那你就大錯特錯了！（圖／飼主王雯俞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／採訪報導

「朕喝得不是水，是空氣中的甘甜。」飼主王雯俞先前在路上救援隻小貓咪並認養取名為「小屁孩」，個性活潑又愛玩的牠，每次只要在喝水時就會有神奇的行為發生。前陣子飼主將影片錄下並分享到網路上，迅速引發網友熱議，驚呆8千多名奴才。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主王雯俞3日在寵物社團《貓咪也狂俱樂部》分享這段影片並註解，「佛系喝水，時間到了自然會喝到。」畫面中，主子「小屁孩」坐在寵物飲水機前面，從遠方來看牠看似在喝水，但是當鏡頭一拉近會發現，這位聖上根本就沒有在喝水阿！

▲喵星人露昏睡眼，嘴裡唸唸有詞。（圖／飼主王雯俞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲一歲的小屁孩個性活潑又愛玩。（圖／飼主王雯俞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



過程中可見，喵星人完全沒有低下頭喝水，而是把頭抬得高高的，嘴裡似乎在唸著什麼心經或是咒語一樣。對此，飼主王雯俞則透露，這是正常現象，「牠每天喝水喝一喝就會變那樣。」不過也有網友看到貓咪的眼神看起來似乎是想睡覺，打趣地笑說，「這是不是在夢遊阿？」

這段不到20秒的影片在社團理累積8千多個按讚數、近200次分享，上百名人看完都在底下留言笑說，「最高境界隔空取水」、「哈哈哈快笑死」、「想像力就是貓咪的超能力」、「喝水前要禱告」、「好一個佛系喝水」、「喵：我在感受水份散發上來的口感」、「心意到就好的概念」、「冥想式喝法」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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