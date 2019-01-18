整條泥巴路都是我的伸展台！　騷包鵝9秒「媒人走姿」迷倒上千網

▲大鵝一開始還是正常地走，但似乎壓抑不了內心的雀躍，沒多久就攤開翅膀邊搖邊走。（圖／翻攝自有點毛毛的／抖音APP用戶「333858892」）



寵物小組／綜合報導

美好的禮拜五，想到周休二日即將到來心情難免愉悅。抖音APP用戶「333858892」有段新奇的影片最近在網路上瘋傳，內容是有位網友這天看到一群鵝在路上走，而且當中還有隻特別與眾不同，因為牠不像其他同伴都是乖乖直走，而是左搖右擺的S型走，就彷彿整條泥巴路都是牠的伸展台一樣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

唐姓網友日前在臉書寵物社團《有點毛毛的》分享這段視頻並註解，「不能像前面一樣好好走嗎？很搖擺喔！」畫面中可以看到，這隻鵝一開始還是正常地走，但似乎實在壓抑不了內心的雀躍，沒多久就攤開翅膀邊搖邊走。此外，這些都還不夠，最後牠連屁股和頭部都在搖，有網友看了直呼，「根本是位媒人」。

▲鵝：搖哩～搖哩～搖哩～（圖／翻攝自有點毛毛的／抖音APP用戶「333858892」）

這則9秒的影片分享不到一天，就累積將近2千多個按讚數、447次分享，上百名網友看完都紛紛留言笑說，「牠走路好騷XDD」、「哈哈牠有當模特兒的潛能喔」、「工讀生快給我出來！」、「被這隻鵝迷倒了」、「這步伐有魔性」、「今日最搖擺」、「這隻鵝壞掉了」、「這個態度我喜歡」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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