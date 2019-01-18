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柴柴美尻太誘人...癡漢喵皇盯6秒忘情飛撲　意外結局笑翻10萬網

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喵皇盯美腿6秒飛撲，結局超意外。（圖／翻攝自IG「halu4809」）

▲喵星人看柴柴的屁屁看到出神。（圖／翻攝自IG「halu4809」）

寵物小組／綜合報導

「這一切都是意外，我情不自禁阿～」日本有位飼主家裡同時養了一隻虎斑貓「Mugi」和柴犬「Halu」，感情超好的牠們時常玩在一起。這天Mugi不知怎麼的，突然一直盯著Halu的屁屁，看了6秒後突然直接飛撲上去抱緊緊，最後超意外的結局笑翻上萬名網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

余姓網友17日在寵物社團轉貼這段影片並打趣註解，「這美腿看似挺漂亮的，我來偷摸一把，摸完趕快閃。」畫面中可見，喵星人坐在地板上，專心看著前方柴哥哥的屁股，一會兒甚至還把頭低下，想看得更仔細；只見牠盯了6秒後，實在忍不住向前撲了上去，緊緊黏在柴柴的屁股上。

▲虎斑貓「Mugi」和柴犬「Halu」，感情超好的牠們時常玩在一起。

不過才不到一秒的時間，Mugi就迅速跳走，而Halu似乎也不知道發生了什麼事，後腿動了一下又恢復正常。這段11秒的影片雖然是去年上傳的，不過因為畫面相當逗趣、結局也讓人出乎意料，最近又有不少粉絲轉貼到各個寵物社團，目前已累積將近10萬次的觀看次數。

日本飼主在Instagram帳號「halu4809」中，分享自家毛孩的日常生活趣事，Halu和Mugi是一對貓狗兄弟，天生頑皮的Mugi平時就超愛對哥哥「腳來手來」，不僅常常捉弄葛格，有時候還會「暴衝」衝撞牠，除此之外，Mugi還經常跟哥哥搶肉肉吃，但生性溫和的Halu卻從不曾生氣，也會把好吃的留給弟弟，但這一切Mugi似乎都看在眼裡，所以也很喜歡跟葛格撒嬌。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 柴柴柴犬貓咪喵星人日本IG

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