解婕翎現身大直ATT幫毛孩做SPA　走進店驚呼：比我家浴缸還高級

▲Candy老師教學如何幫寵物做SPA。（圖／ETtoday寵物雲，下同）

寵物小組／綜合報導

可以好好愛毛小孩了嗎？本周《星光雲！RUN新聞》邀請到女神解婕翎與節目主持人熊熊、代班主持人坤達到ATT 4 Recharge「東森寵物雲」概念館，一同向Candy Liu劉淑蕙老師學習如何幫寵物做SPA水療美容，店內完善的設施讓毛小孩好享受，而寵物專屬的高級SPA浴缸也讓女神直呼，「比我家的浴缸還高級！」

首先，3位藝人進行「寵物閃靈快手」的遊戲，冠軍贏家能夠獲得總價6000元的2張義大利頂級SPA體驗券，亞軍獲得3000元的體驗券1張，而輸家則必須親手幫店內的狗狗進行SPA美容，從泡泡浴、按摩到吹毛一手包辦。

▲大直ATT概念館頂級SPA讓毛小孩享受高級待遇。

解婕翎一路從遙遙領先，到最後變成本集輸家，爽快答應要捲起袖子「好好愛毛小孩」，親手為店裡的灰貴賓「萬歲」做SPA，當他們一走進店裡，看到明亮乾淨的空間便驚呼連連，有別於一般寵物店的「狗味」，大直ATT概念館空氣中散發著精油清香，角落的寵物專屬SPA浴缸更是讓解婕翎讚嘆不已！

在為毛小孩洗香香的同時，解婕翎透露，家中養了1隻古代牧羊犬及1隻雪納瑞，先前曾帶狗狗到寵物美容店洗澡，沒想到接回家時卻發現毛孩身上有刮傷痕跡，因此現在都是自己在家裡親自為毛孩服務，不過由於古代牧羊犬體型的關係，吹毛就要花上至少半小時，雖然相較安心卻也須花費更多心力。

▲解婕翎本身非常愛狗，就連汪星人也忍不住和女神撒嬌呢！

▲Candy老師示範如何幫狗狗吹毛做造型。

東森寵物雲ATT概念館內設備齊全，不僅具有毛小孩專屬SPA浴缸，甚至加入義大利護毛產品，在寵物享受泡泡浴的同時，按摩浴缸會將產品分子打細，讓毛小孩的皮膚吸收更完全，而美容師也會趁狗狗毛細孔打開時，替牠做全身八字按摩，讓毛小孩的皮膚更健康、毛色更亮麗，且店內裝潢採全面透明化，讓毛家長能夠安心地將毛寶貝交給美容師服務。

▲柴：狗生就是要享受一下頂級待遇，趕快跟我一起來做SPA吧！

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▲1/23至1/29到全台門市消費滿666元，就有機會獲得精美好禮！

東森寵物雲概念館位於ATT大直店的三樓，店裡除了洗澡與造型設計，還有替毛孩精油按摩、SPA舒壓和皮毛健康管理的服務，有認真與專業的技術服務，細心呵護您家寶貝的皮毛健康。

凡消費期間自1/9至2/17止，只要憑ATT大直店自然美課程消費發票，就能享有東森寵物雲ATT概念館寵物美容水療5折優惠，以及該店寵物用品8折優惠，限享各一次；另外，憑東森寵物雲ATT概念館消費寵物美容水療發票，也能享自然美ATT大直店體驗課程優惠價，原價2700元的臉部護理下殺999元，而原價3000元的身體護理也只要1299元，限各享一次，多種超值優惠等你來搶購！







【東森寵物雲ATT概念館】

電話：(02)7701-7880

地址：台北市中山區敬業三路123號ATT大直店3F

門市營業時間：週一至週日11:00-22:00



春節營業時間公告：



2/4(一)除夕全館營業時間至18:00

2/5(二)初一至2/9(六)初五11:00-22:30

2/10(日)初六恢復正常營業時間



