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「獨腳鴿」街頭隨音樂跳舞搖擺　超神節奏感讓圍觀路人樂翻

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▲「獨腳鴿」街頭隨音樂跳舞搖擺　超神節奏感讓圍觀路人樂翻。（圖／翻攝自Facebook／9GAG）

▲鴿子上下晃動身體，看起來就像在跳舞一般。（圖／翻攝自Facebook／9GAG）

寵物小組／綜合報導

這隻鴿子難道是舞神轉世嗎？國外網友錄下一段影片，只見一名街頭藝人一邊彈吉他、一邊演唱歡快的歌曲，沒想到前方一隻小鴿子竟然隨著音樂搖擺，超強的節奏感讓圍觀的路人發出驚呼聲。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

知名臉書粉絲專頁9GAG分享這段影片中，可以看到鴿子就在街頭藝人前方的一小片空地上下彈跳，且恰好都對在音樂節拍上，看起來就像陶醉舞動一般。不過，仔細一看，就會發現這隻鴿子疑似只有一隻腳，因此移動時僅能用單腳微幅跳躍。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

這段短短15秒的影片po上網後，不到3天就累積501萬次觀看、12萬讚，以及超過9.6萬次分享。網友們紛紛留言稱讚，「這鴿子雖然只有一隻腳，卻完全不妨礙牠享受音樂」、「牠的節奏感比我還好呢！」；不過，也有人指出，這隻鴿子可能只是生病了，而不是真的在「跳舞」。

Pigeon dancing with busker Bourke street, Melbourne

Pigeon jamming "bird lines" with busker.

9GAG 發佈於 2019年1月18日 星期五

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關鍵字： 鴿子跳舞街頭藝人音樂

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