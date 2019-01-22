離門把差5CM！小貓奴轉頭求助喵老大　「超萌合作」笑翻網友

▲貓老大幫小貓奴打開門。（圖／翻攝自YouTube／Viral Viral）

寵物小組／綜合報導

確認過眼神，喵老大接受到求救訊號。國外一名飼主日前捕捉到寶寶求助貓咪的可愛畫面，由於小貓奴的身高不夠，站在門把面前墊腳仍距離5公分，只好轉頭求助隔壁的黑貓老大。沒想到下秒貓咪突然縱身一跳，順利打開門，默契合作讓身後錄影的媽媽驚訝到不行。

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影片中可以看到，一名身穿粉色系連身衣的小朋友站在門前面，努力的伸長手想要摸到門把，但距離實在差太多了，只好把希望放到隔壁夥伴的身上，轉身求助貓咪，雙手使勁抬起好幾次，體重跟貓咪差不多的他根本抱不起來。不過聰明的貓已經知道他的意思，一個輕盈的彈跳，壓下門把，成功幫小主人開門。

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這段影片曾在去年11月分享出來，由於貓咪和小主人的互動實在太有愛了，在網路上持續瘋傳，許多網友看完紛紛留言稱讚，「這隻貓咪好聰明喔」、「2個小孩之間只用眼神就能交流」、「遇到神隊友！」、「這支影片療癒我一整天的心」、「我重播了10遍」、「別人家的貓從來不讓我失望」。

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