敢打我小孩！慈母喵秒變賽亞喵　「殘影巴掌」K到老公逃出門

▲喵爸爸因為偷打小寶寶，立刻被喵媽媽教訓。（圖／翻攝自美拍ID「1085294680」）

寵物小組／綜合報導

天下的媽媽都是一樣的，若是看到自己的小孩被欺負，肯定會把仇報回來。美拍ID「1085294680」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是這天喵媽媽看到寶寶被老公欺負，立刻從一旁光速竄出，並且朝著喵爸爸的臉上狂揍，最後甚至把對方嚇得逃出家門，影片笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

洪姓網友在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「這絕對是親娘！」畫面中可見，喵爸爸和2隻寶寶待在一起，突然牠不知道怎麼回事，朝著其中一隻小喵打了下去；只見喵媽媽看到後，隨即從一旁竄了出來並瘋狂打著老公，速度快到攝影機只能捕捉到殘影，簡直是一秒從慈母變成賽亞人，最後甚至還把對方K到溜出門。

▲最後喵爸爸為了活命，趕緊溜出家門。（圖／翻攝自美拍ID「1085294680」）

這段逗趣又可愛的影片瞬間引發網友熱議，而且很快就被網友們轉貼到各個寵物社團，許多人看完紛紛在底下留言說，「哈哈哈千萬不要惹到媽媽還有女人」、「這下場太慘了」、「誰叫爸爸手賤XDD」、「每下感覺都好大力阿」、「喵媽：打我小孩，我跟你拼命！」、「有人注意到喵爸最後逃跑了嗎....」、「這對夫妻應該快離了哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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