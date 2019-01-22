飛盤掉到神桌上！　米克斯秒定格「不敢碰」…還偷瞄神明

▲汪：爸...幫我撿好嗎...我不想被打屁股。（圖／網友李均偉授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

狗狗是真的有靈性！住在板橋的米克斯「小米」，這天和把拔在家裡玩飛盤，爸爸一不小心將飛盤丟到神桌上，沒想到原本活潑的小米竟瞬間變得文靜乖巧，只能無奈地站在原地呆看，完全不敢靠近神桌，甚至還偷瞄了神明一眼，直到老爸把飛盤撿起，汪汪才又突然恢復活力狂搶，讓家人看了都覺得不可思議！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

把拔李均偉表示，當天和毛孩在娘家玩海綿飛盤，結果爸爸突然失手將飛盤丟到觀音神桌上，原本玩得瘋癲的小米瞬間安靜了下來，無論爸爸怎麼慫恿牠，牠就是不敢輕舉妄動，更小心自己的身體避免觸碰到神桌，滿頭問號的爸爸見狀後便決定要做個實驗，看看若是小米最愛的肉乾掉到神桌上，牠會不會勇敢伸嘴咬來吃。

▲小米平常非常貪吃，會伸手告訴爸爸要吃肉肉。

▲唯一支持0號候選人貪吃又親人的小米！

在實驗前，爸媽原本信心滿滿，堅信毛孩一定會為了食物不顧一切，沒想到結果卻是令人意外，聞到陣陣肉香的小米，傻傻地站在神桌前，看著美味的肉乾，卻又不敢輕易動手，直到爸爸將肉乾移到另一個桌子，牠竟然二話不說馬上吃掉，事實證明了狗狗是真的有靈性，知道必須要敬重神明，不能亂碰神桌上的東西。

爸爸無奈笑說，「平常我會帶牠去公園玩球或飛盤，在外面牠真的都很乖，只有在家時，才會對我跟老婆比較沒大沒小。」小米總是喜歡拿著玩具到處盧爸媽跟牠玩，有時候還會像是要刷存在感一樣，偷偷把零食拿到床上吃，直到被家人發現才趕快逃跑；狗生只會對爸媽生氣，偶爾還會輕咬對方，完全就仗著自己像是「親生女兒」一樣，在家當小公主。

▲小米：把拔陪我玩啦！一下下就好！



▲這樣是什麼意思...求解...

影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，網友看了紛紛同意回道，「我家的也是！所有木頭全都被咬、啃！唯獨神明桌沒有一絲損傷。」、「我家的也是！橫衝直撞但不敢撞神桌」、「好有靈性的狗」、「好乖的孩子，神明會保佑牠健康長大」、「不然你以為你不在家是誰在教訓你家的小米的，一定是曾經被打過屁股啊XD」、「有些事情是遇到的人才會相信的」、「可能有被教訓過喔！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲汪：觀音娘娘有說不可以隨便動神桌，不然要被打屁股，啊我很乖喔。

▼影片為網友李均偉授權提供

▼小米就連最愛的肉乾也不敢撿。

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