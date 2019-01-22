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最愛哥哥！女孩閉眼緊貼柴「厚實寬背」　甜笑暖翻17萬網友

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▲女孩緊緊抱住柴哥哥，畫面暖炸。（圖／翻攝自Instagram@mm.mmk114）

▲女孩緊緊抱住柴哥哥，畫面超溫暖。（圖／翻攝自Instagram@mm.mmk114）

寵物小組／綜合報導

最愛的就是哥哥！日本阿柴銀次郎陪伴著家中小姊弟一起長大，這天小女孩從背後抱住汪汪，不但緊緊貼著銀次郎，同時還笑得超開心，弟弟也依偎在一旁，小孩們聚在一起的畫面非常溫馨。Instagram用戶「mm.mmk114」上傳這則影片，累積10萬多人觀看孩子們溫暖的互動。

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從影片中可以看到，銀次郎十分穩定地坐著，任由女孩從背後緊緊抱住，牠不但沒有跑走亂動，甚至擔起保姆的責任，靜靜地陪著小孩。只見女孩緊緊地抱著柴哥，甜甜的笑透露出此刻超級幸福，此時小弟也在一旁輕輕靠住，姊弟倆與汪汪互相陪伴，在寒冷的冬天找到無比的溫暖。

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▲女孩緊緊抱住柴哥哥，畫面暖炸。（圖／翻攝自Instagram@mm.mmk114）

▲姐弟倆幫銀次郎過5歲生日。

Instagram用戶「mm.mmk114」時常分享家中柴柴和小姐弟的生活，銀次郎是一隻脾氣很好的狗狗，相較於小孩們的活潑好動，牠顯得十分穩重。近日銀次郎剛過5歲生日，只見女孩大聲唱生日快樂歌慶祝，狗狗坐在姐弟倆中間，汪露出淺淺的微笑，最後大家抱在一塊，幸福畫面讓不少網友好羨慕！

▼影片取自Instagram@mm.mmk114

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