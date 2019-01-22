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「警察叔叔別開單！」萌阿金站崗顧車　紙板上26字笑翻網：太高招

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萌阿金幫顧車，紙板上26字笑翻網！（圖／翻攝自抖音APP用戶「174485871」）

▲車主創意出奇招，網友看了都融化。（圖／翻攝自抖音APP用戶「174485871」）

寵物小組／綜合報導

這讓人看了實在不捨阿！抖音APP用戶「174485871」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有位車主疑似違規停車，居然想到請愛犬來幫忙叼「告示紙板」，希望巡邏中的警察叔叔先別開單，超有創意的想法搭配阿金呆萌的表情，讓網友看了全被萌翻！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

黃姓網友上周在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「超貼心的毛小孩。」畫面中可見，一隻黃金獵犬坐在白色轎車附近，嘴巴咬著一塊告示紙板，上面寫道「警察叔叔別貼單（我爸爸去一下廁所，完事後馬上回來），謝謝叔叔」。只見呆萌可愛的阿金露出無辜的眼神，讓人看了相當不捨。有網友看完還打趣地笑說，「來這套！好啦！答應你」。

萌阿金幫顧車，紙板上26字笑翻網！（圖／翻攝自抖音APP用戶「174485871」）

▲阿金叼著紙板懇求「警察叔叔別貼單」。（圖／翻攝自抖音APP用戶「174485871」）

這段可愛又逗趣的影片很快就被分享到各個寵物社團，許多狗友們看完都在底下紛紛留言說，「這眼神太萌了啦！」、「太高招了」、「給一個罐罐讓牠出賣拔拔XDD」、「抱緊處理」、「趕快筆記下來」、「好無辜的眼神，我是警察的話也不忍心開單...」、「別人的阿金總是不會讓我失望」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 黃金獵犬阿金開單顧車.警察

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